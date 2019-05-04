El emeklerini sergi ile taçlandırdılar

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve Çini Sanatçısı Nida Olçar’ın özel gereksinimli bireylerin katılımı ile gerçekleştirdiği çini eğitimleri, açılan sergi ile taçlandırıldı. Özel gereksinimli bireylerin ellerinden çıkan 292 eserin yer aldığı sergi, çini alanında da bir ilk konumunda.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde engelli bireylere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştiren Kültür Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar ve öğrencilerinin çalışmaları, açılan sergi ile Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’de düzenlenen serginin açılışına, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kent dışındaki programı dolayısıyla katılamazken; CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Gökkuşağı Kafe çalışanı özel gereksinimli bireyler ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesi kesildikten sonra davetliler sergiyi gezerek öğrencilerin yaptığı 292 eseri gördü. Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlenen çalışmalara katılan özel gereksinimli bireyler, Olçar’dan öğrendikleri teknikler ile ürettikleri çiniden bileklikler, kitap ayraçları ve kolyeleri gururla davetlilere sergiledi.

Çini alanında da bir ilk olma özelliği taşıyan serginin açılışında konuşan Olçar, “Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç ile bir araya gelmemiz ve bu güzel çalışmayı gerçekleştirmeyi kararlaştırmamızın ardından çok güzel işler ortaya çıktı. Öğrencilerimiz ile önemli mesafeler kat ettik ve geçtiğimiz dönemin ardından bu dönemde de yaklaşık 4 aylık çalışmamız neticesinde bu güzel eserleri yaptılar. Bundan sonraki süreçlerde de birlikteliğimiz devam edecek ve iyi işler yapmayı sürdüreceğiz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Ardından konuşan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, “Gerçekten çok göz alıcı bir sergiye geldik. Hem Sevgili Nida Olçar’ın çok güzel eserleri hem de bizim sevgili gençlerimizin ürettiği müthiş işleri görüyorsunuz. Bu çok özverili ve güzel bir çalışma. Gençlerimiz hayatın parçası ve onlarla sık sık karşılaşmamız mümkün artık. Nida Olçar ustalığını Eskişehir’e taşıdı ve Eskişehir ondan çok şey öğrendi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz çalışmaları, desteği için” dedi.

Kütahya Milletvekili İshak Gazel de “Burada hem Kütahya’mızın yetiştirmiş olduğu bir değer olan Nida Hanım hem de buradaki kardeşlerimizin organize etmiş oldukları bir sergideyiz. Kardeşlerimiz çok güzel ürünlerle bir sergi açmışlar. Hem Kütahya’yı hem de sanatı tanıtma adına Kütahyalı olarak burada olmayı bir borç bildim ve aranızda bulunuyorum. Serginin hayırlı olmasını diliyorum, başarılarının devamını temenni ediyorum” sözlerini kullandı.

Konuşmaların ardından Melih Savaş, Nida Olçar’a gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti. Öte yandan öğrencilerin yaptığı 292 eserin satışından elde edilecek gelir, özel gereksinimli bireylerin yararına kullanılmak üzere bağışlanacak. Sergi, 5 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.