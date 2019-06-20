El Emeği Ürünler Öğrenme şenliğinde sergilendi Ağrı’nın Diyadin İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Bünyesinde açılan kurslarda yıl boyunca eğitim gören kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünler, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Öğrenme Şenliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ağrı’nın Diyadin İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Bünyesinde açılan kurslarda yıl boyunca eğitim gören kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünler, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Öğrenme Şenliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Diyadin Halk Eğitimi Merkezi binasında düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yıl sonu öğrenme şenliklerinin açılışı, İlçe Kaymakamı Olgun Öner’in katılımı ile gerçekleşti. Açılışın ardından Sergiyi gezen Kaymakam Öner, yapılan çalışmalar ve sergilenen ürünler hakkında çeşitli bilgiler aldı.

İlçe halkının da ilgi gösterdiği şenlikte, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan, el sanatları, aşçı yardımcılığı, kuaförlük, filografi, ahşap boyama, kabartma folyo, yağlı boya kurslarında kursiyerler tarafından yapılan ürünler büyük beğeni topladı.

Ayrıca şenlik kapsamında, Diyadin Halk Eğitim Merkezi Uygulamalı Tiyatro Kursu tarafından, Diyadin YBO Yemekhane salonunda “Deli Dumrul” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. İzleyenlerden büyük alkış alan tiyatro oyununun ardından İlçede düzenlenen Öğrenme şenlikleri sona erdi.

Şenliklere, İlçe Kaymakamı Olgun Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, Halk Eğitim Müdürü Caner Demirtaş, okul/ kurum müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.