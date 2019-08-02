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El emeği ürünler her cumartesi Eskişehirlilerle buluşuyor

Tepebaşı Belediyesi’nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda satılan tamamen el emeği ve doğal ürünler her cumartesi Batıkent Mahallesi’nde Eskişehirlilerle buluşmaya devam ediyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:25
El emeği ürünler her cumartesi Eskişehirlilerle buluşuyor

Tepebaşı Belediyesi’nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda satılan tamamen el emeği ve doğal ürünler her cumartesi Batıkent Mahallesi’nde Eskişehirlilerle buluşmaya devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Batıkent Belde Evi bahçesinde hazırlanan alanda 13 Temmuz Cumartesi günü hizmete açılmıştı. Satış noktasında, kırsal mahalle sakini kadınların ürettikleri hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, makarna, mantı, tarhana, tatlı, ev yemekleri, meyve, sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürünler satışa sunuluyor. Kızılinler, Çukurhisar, Çalkara, Satılmışoğlu, Keskin, Cumhuriyet, Sakintepe, Yukarısöğütönü, Uludere, Uluönder ve Ertuğrulgazi mahallelerinde ikamet eden 30 kadının el emeği ve tamamen doğal olan ürünler, her cumartesi günü sabahtan itibaren tüm gün boyunca Batıkent Belde Evi bahçesinde Eskişehirlilerle buluşmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:25
  1. doğa

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