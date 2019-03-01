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El emeği ürünler çocuklara rengarenk oyuncak oldu

"Askıda İyilik Var" sloganıyla yola çıkan Pursaklar Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve velileri, "İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor" projesi kapsamında, Pursaklar Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde oyun salonu oluşturdu- El emeği ürünler yapıp satan anne ve çocuklar, elde ettikleri gelirle oyun salonu için rengarenk oyuncaklar aldı- Okul Müdürü Adem Şimşek:- "Çocuklarımızın yaşayarak öğrenecekleri bir proje olsun istedik. Dolayısıyla kendi emekleriyle proje hazırlamış oldular"

01 Mart 2019 Cuma 11:54
El emeği ürünler çocuklara rengarenk oyuncak oldu

ANKARA (AA) - AYBÜKE İNAL- Pursaklar Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve velileri, "İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor" projesi kapsamında, Pursaklar Devlet Hastanesi çocuk bölümünde oyun salonu kurdu.

Deniz Feneri Derneği öncülüğünde, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere iyilik, yardımlaşma ve paylaşma duygularını benimsetmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ortaokul öğrencileri harekete geçti.

Hasta çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla Pursaklar Devlet Hastanesinde oyun salonu oluşturmak için kolları sıvayan öğrenciler ve veliler, "Askıda İyilik Var" sloganıyla yaptıkları el emeği ürünleri satarak oyun salonuna rengarenk oyuncaklar aldı. Hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan oyun salonuna ayrıca birçok öğrenci evdeki oyuncaklarını bağışlayarak destek verdi.

- "Kendi emekleriyle proje hazırlamış oldular"

AA muhabirine konuya ilişkin bilgi veren Pursaklar Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Adem Şimşek, yeni açılan Pursaklar Devlet Hastanesinde oyun alanı bulunmadığından bu projeyi düzenlemeye karar verdiklerini ifade etti. Şimşek, "Bu, öğrencileri iyilikte yarıştırmak amacıyla düzenlenmiş bir proje. Biz de projeye okulca katıldık. Bu, projelerimizden yalnızca bir tanesi. Her sınıfın farklı farklı projeleri var." dedi.

Amaçlarının; çocukların birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmek olduğunu belirten Şimşek, "Çocuklarımız el emeği ürünler yaptılar, yaptıkları ürünleri farklı ortamlarda sattılar ve elde ettikleri gelirlerle bu projelere başladık. Sonra çevremizden hayırseverlerin desteğini aldık. Elimizden geldiğince geliştirmeye çalıştık. Çocuklarımızın yaparak, yaşayarak öğrenecekleri bir proje olsun istedik. Dolayısıyla kendi emekleriyle proje hazırlamış oldular." diye konuştu.

- "Dünyayı güzellik kurtaracak"

Okul Aile Birliği Başkanı Kübra Gündoğan da böyle bir oyun salonunun kurulmasına vesile oldukları için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Gündoğan amaçlarının, anne babaların rahat bir ortamda çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu söyleyerek, "Anne olarak hastanelerde çocukları oyalamanın çok zor olduğunu ve bunun en büyük eksikliklerden biri olduğunu biliyoruz. İnşallah çocuklara, annelere bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

İyilik projelerinin çoğalması ve birçok anne ile çocuğu mutlu etmesi temennisinde bulunan Gündoğan, "Dünyayı güzellik kurtaracak diyerek 3 anne, diğer annelerimizin de katkısıyla böyle bir proje ortaya koyduk. İnşallah herkese örnek olur." dedi.

- "Buraya daha çok oyuncak yardımı yapabilirsiniz"

Projeye katkıda bulunan öğrencilerden Mehmet Tarık Büyüktaş ise paylaşmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti. Büyüktaş, "Bazı istemediğiniz oyuncakları buraya bağışlayabilir, arkadaşlarımıza yardım edebilir ve buraya daha çok oyuncak yardımı yapabilirsiniz. Böylece hasta çocuklara yardım etmiş olursunuz." dedi.

Öğrenci Yiğit Vesalet Demir de yapboz, bowling seti ve peluş oyuncak bağışında bulunduğunu söyleyerek, "Birkaç oyuncak yardımı yaptık. Kendimi arkadaşlarımıza yardım ettiğimiz için çok mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Hasan Buğra Gündoğan ise "Paylaşmak güzel bir şey, herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:54
  1. Deniz Feneri Derneği
  2. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
  3. Önder İmam Hatipliler Derneği
  4. Pursaklar Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu
  5. Pursaklar Devlet Hastanes

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