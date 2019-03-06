El emeği göz nuru ürünler sergilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Meslek Edindirme Ve El Becerileri Kurslarına (BELMEK) katılan kursiyerler, el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

Kızılay’da Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan "El Emeği Göz Nuru Karma Sergisi"nde Yenimahalle ve Sincan BELMEK kursiyerlerinin ürünleri yoğun ilgi gördü. BELMEK’te usta eğitmenlerden ücretsiz aldıkları derslerle hobi edinen ve aile ekonomisine katkı sağlayan Başkentli kadınlar, birbirinden renkli ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşadı. Serginin açılışını Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz yaptı.

Sergiyi gezerek, ürünler hakkında bilgi alan Başkan Tiryaki, "El emeği olan her şey bizim için çok kıymetli. Bu kurslar sayesinde kadınlarımızın ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha keşfetmiş olduk” dedi.

Karma sergide patchwork’ten mefruşata, takı tasarımından el nakışına, hat sanatından tezhip sanatına, mozaikten ahşap rölyefe, yağlı boya resimden deri işlemeciliğine kadar 31 ayrı branşta birbirinden renkli eserler yer aldı.