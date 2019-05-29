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El emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru ürünleri Kızılpınar Kültür Merkezi’nde görücüye çıktı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:48
El emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru ürünleri Kızılpınar Kültür Merkezi’nde görücüye çıktı.


Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi’nin ‘el nakışları ve makine nakışları’ yıl sonu sergici Çerkezköy Belediyesi Kızılpınar Kültür Merkezi’nde açıldı. Serginin açılışını Kaymakam Atilla Selami Abban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmi Akman yaptı. Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru eserleri açılan sergiyle beğeniye sunuldu.


Açılışta bir konuşma yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmi Akman, “2018-2019 eğitim öğretim yılında 578 kurs ve 13 bin 629 kursiyere Halk Eğitim Merkezimizde kurs imkanı sağladık. Halk eğitim merkezleri yaşam boyu öğrenmeye imkan sağlayan kurumlardır. Bulundukları çevre imkanları ölçüsünde kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi ve beceri edinmelerine olanak sağlar. Kızılpınar Kültür Merkezi’nde açtığımız kurs öğretmenliği Atiye Tunçbilek’in yaptığı elde Türk işlemeleri kursuna 24 kursiyerimiz katılmıştır. Kurslarımızın açılmasını destekleyen sayın kaymakamımıza, kurslarımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayan kurs öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Her zaman her yerde herkes için eğitim diyerek saygılarımı sunuyorum” dedi.


Konuşmaların ardından Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş sergiyi gezdi. Sergide usta öğretici Atiye Tunçbilek, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş’e birer adet çerçeveli resim hediye etti. Sergiyi çok beğendiğini ifade eden Kaymakam Abban, kursiyerlerin başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:48
  1. sergi
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