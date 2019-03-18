CHP elini verdi kolunu kaptırdı! HDP krizinin arkasında...

HDP yöneticilerinin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere aday çıkarmadıkları illerde ‘başkan yardımcılığı’ isteğine CHP yanaşmadı. Bunun üzerine terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli bombayı patlattı.

Terör sevici Sezai Temelli bir TV programında CHP’yi tehdit ederek “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP’lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir” dedi.

Yönetimleri istediler

Kulislere yansıyan bilgilere göre geçen hafta HDP’li bazı yöneticiler gizli ittifak sürecini yöneten CHP’li isimlerle bir araya geldi. HDP’liler Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere aday çıkarmadıkları illerin kazanılması halinde belediye yönetiminde söz sahibi olmak için kendilerinin belirleyeceği isimlere başkan yardımcılığı ve etkin görevler verilmesini istedi.

CHP’li muhataplar ise 'Birçok yerde size zaten meclis üyeliği verdik. Bazı illerde de başkan yardımcılığı sözümüz var. İlk uzlaşmaya sadık kalalım' yanıtı verince HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan o açıklama geldi. HDP, CHP'yle yaptıkları ittifakı bir kez daha açıkladı.