El-Bab’da patlama: 3 yaralı Suriye’nin Halep ilinde bulunan El-Bab kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Suriye’nin Halep ilinde bulunan El-Bab kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı’yla terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen El-Bab’da bomba yüklü bir motosikletin patlatılması sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

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