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El Bab’da patlama: 2 ölü, 11 yaralı

Suriye’nin Halep iline bağlı El Bab kentinde bomba yüklü motosiklet patladı, ilk belirlemelere göre baba ve oğlu hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:23
El Bab’da patlama: 2 ölü, 11 yaralı

Suriye’nin Halep iline bağlı El Bab kentinde bomba yüklü motosiklet patladı, ilk belirlemelere göre baba ve oğlu hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.


Suriye’nin Halep iline bağlı El Bab kentinde motosiklete yüklenen bomba patlatıldı. İlk belirlemelere göre, baba ve oğul olan 2 kişi hayatını kaybetti. Biri hamile olmak üzere 11 kişi de yaralandı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:23
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