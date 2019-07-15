El Bab’da bombalı araç patlatıldı Suriye’nin El Bab kentinde bomba yüklü araç patlatıldı.

Suriye’nin El Bab kentinde bomba yüklü araç patlatıldı.

Suriye’nin El Bab kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı olmadığı belirtildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldü.

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