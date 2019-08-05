YPG El Bab'a sızmaya çalıştı! Şiddetli çatışma yaşandı TSK ve ÖSO kontrolündeki El Bab kentine sızmaya çalışırken fark edilen YPG'li teröristler, ÖSO grubuyla çatışmaya girdi.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesi ve çevresinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, gece saatlerinde Bab ilçesinin Abla köyünden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) cephe hattına sızmaya çalıştı. Gece boyu çatışma Terör örgütü YPG/PKK ile ÖSO mensupları arasında Azez'in güneyindeki Kelecebrin, Mare ilçesinin batısındaki Şeyh İsa ve Bab ilçesinin batısındaki Abla Hazvan ve Dikmetaş noktalarında gece boyunca uzun namlulu silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı. ÖSO 3 kayıp verdi Terör örgütünün sızma girişimini püskürten ÖSO mensuplarından 3'ü hayatını kaybederken, 3'ü de yaralandı. Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.

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