0553 313 94 23

El arabasıyla maydanoz satan genç bıçaklandı

Adıyaman’da, el arabası ile kent merkezinde maydanoz satan genç, bıçaklanarak yaralandı.

17 Şubat 2019 Pazar 14:09
El arabasıyla maydanoz satan genç bıçaklandı

Adıyaman’da, el arabası ile kent merkezinde maydanoz satan genç, bıçaklanarak yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Adıyaman Kalesi yakınlarında el arabası ile maydanoz satan Cengiz Y. isimli genç, ismi öğrenilemeyen bir şahsın bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Bacaklarından bıçaklanarak yaralanan Cengiz Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, Cengiz Y.’yi bıçaklayan şahıs ise olay yeri yakınlarında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivil memurlardan saldırının yıl dönümünde Merasim Sokak’ta açıklama
    1. Sivil memurlardan saldırının yıl..
    2. Yeni: "Seyhan’ı ortak akılla..
    3. "Fırat'ın doğusunda 'yapma, etme' diye..
    4. 15 Temmuz Gazisi Hüseyin Öztürk,..
    5. TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 -..
    6. Erdoğan: "Bugün CHP, ülkemizin gördüğü..
    7. Yanındaki tavuk alınınca çılgına dönen..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün CHP,..
    9. Bangladeş’te ceviz büyüklüğünde dolu..
    10. İnegöl’de en işlek cadde çöktü
    11. Polisten kaçan şüpheli, ahırda yakalandı
    12. Erdoğan: "Normal şartlarda sokakta..
    13. İİT ve Umman Sultanlığı Mısır'daki..
    14. Antalya’da“Türkiye Güven Huzur..
    15. Aydın inciri Almanya’da tanıtıldı
    16. Kocadon büyük mitinge hazırlanıyor
    17. CHP'li vekil yaşlı adama elini..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran..
    19. Doğum sonrası fenalaşarak hayatını..
    20. Mehmet Tosun, Bodrum Belediye..
    21. FEDAŞ'a ait paletli araç, buzun..
    22. Saruhan seçim çalışmalarına hızlı..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP'nin..
    24. İstanbullular güneşli havanın keyfini..
    25. Polis memuru evinde ölü bulundu
    26. Kastamonu’da çocuklar aileleriyle..
    27. TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 -..
    28. "Herkes Eskişehirspor taraftarını..
    29. Mesut Özil ve nişanlısı Amine..
    30. "2 bin 200 lira almak istiyorsan..
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması