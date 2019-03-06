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"El-Aksa'nın terör listesine alınması İsrail'in yeni bir terör faaliyetidir"

Gazze'deki Enformasyon Bakanlığı, İsrail'in El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine almasını kınadı

06 Mart 2019 Çarşamba 23:27
"El-Aksa'nın terör listesine alınması İsrail'in yeni bir terör faaliyetidir"

GAZZE (AA) - Gazze'deki Enformasyon Bakanlığı, İsrail'in El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine almasını kınayarak, bunu "yeni bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yayın yapan El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine almasına ilişkin, "Bu, Filistin medyasına karşı işlenen ve katliam, bombalama, yıkım suçları listesine eklenen yeni bir terör faaliyetidir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in El-Aksa Televizyonu ve Filistin medyasına karşı provokasyon, suçlamalar ve yalanlarla sistemli bir kampanya izlediğine işaret edilen açıklamada, işgal güçlerinin bunu uluslararası kamuoyunu kandırıp, saldırılarını ve işlediği suçları haklı çıkarmak için bahane üretmeye çalışarak yaptığı belirtildi.

Uluslararası kuruluşlardan işgalle mücadele için ciddi adımlar atmalarını isteyen Enformasyon Bakanlığı, bu bağlamda Tel Aviv yönetiminin özellikle düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili uluslararası kurum ve örgütlerdeki üyeliğinin askıya alınmasını talep etti.

- El-Aksa'nın terör listesine alınması

İsrail makamları bugün Netanyahu'nun, Hamas'a ait El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine aldığını duyurmuştu.

Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile Savunma Bakanlığı'na bağlı Terörizmle Mücadele Ulusal Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada, Hamas'ın El-Aksa kanalını militanların işe alınmasında kullandığı ortaya çıkarılmış ve bunun üzerine kanalın terörist olarak ilan edilmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine alarak ilk defa bir Filistin basın kuruluşuna karşı bu yönde bir karar vermiş oldu.

Gazze merkezli yayın yapan El-Aksa Televizyonu, İsrail tarafından yapılan benzer suçlamaları daha önce reddetmişti.

İsrail ordusu 12 Kasım 2018'de Gazze'deki El-Aksa Televizyonu'nun merkezine füze saldırısı düzenlemiş ve kanalın yayın yaptığı bina yerle bir olmuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 23:27
  1. Aksa televizyonu
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