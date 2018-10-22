0553 313 94 23

El-Ahmer’de yeni tezgâh! Filistinliler mücadeleyi bırakmayacak

İsrail, Doğu Kudüs kırsalında bulunan Han el-Ahmer’de Filistinlilere ait evlerin yıkımını erteledi. Bir siyonist yetkili, “Zorla evlerinden çıkarmak yerine halka yeni teklifler sunmayı düşündüklerini” belirterek kirli oyunu ifşa etti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:22

Siyonist İsrail, Filistinlilere yönelik yeni kirli bir oyunun peşinde... İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Han el-Ahmer’deki yıkım kararını durdurması yeni bir planın başlangıcı olacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan ve Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sayfasından yayınlanan açıklamada, “Han el-Ahmer’deki yıkım kararının, alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla ertelendiği” belirtilmişti. Alternatiflerin ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmemişti. “Haaretz” gazetesine konuşan bir İsrailli üst düzey yetkiliye de “bölgenin boşaltılması kararının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini aktarırken, İsrail yönetiminin Han el-Ahmer’de yaşayan Filistinlileri zorla evlerinden çıkarmak yerine bölge halkına yeni teklifler sunarak hedefine varmayı değerlendirdiğini” ifade etti.

Çok sayıda Filistinli ve yabancı aktivist, Han el-Ahmer halkına destek vermek ve yıkıma engel olmak için mayıs ayından bu yana bölgede 24 saat nöbet tutuyor.

İsrail güçlerince darp edilen, gözaltına alınan aktivistler ile bölge halkı, adeta Filistin direnişinin sembolü haline gelen Han el-Ahmer’i korumaya devam ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, “İşgalciye güvenmiyoruz. Han el-Ahmer’deki yıkım kararının durdurulduğu kesinleşene kadar uyanık olacağız ve eylemi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Netanyahu, dünyanın gözünü boyuyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yıkım kararı ertelenen Han el-Ahmer kornusunda çarpıcı ifadeler kullandı. Han el-Ahmer’in ne zaman boşaltılacağıyla ilgili kararın Güvenlik Kabinesi tarafından alınacağını belirten Netanyahu, “Han el-Ahmer tahliye edilecek. Bu, mahkemenin kararı ve bu karar yerine getirilecek. Bölgenin boşaltılması kararını uzun süreli geciktirme gibi bir niyetim yok” ifadelerini kullandı. Netanyahu hükümetinin tepki çeken yıkım kararını erteleyerek “uluslararası kamuoyunun İsrail’e yönelik baskısını hafifletmeyi ve Han el-Ahmer’i yıkmadan önce tüm uzlaşı yollarını denedikleri mesajını vermeyi” amaçladığı yorumları yapılıyor.

Ürdün, arazilerini İsrail’e kiralamayacak

Ürdün, İsrail hükümetine “El-Bakura ve El-Gamr arazilerini İsrail’e kiralamayı öngören sözleşmeleri sonlandırma kararı aldığını” iletti. Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada hükümetin İsrail’e El-Bakura ve El-Gamr arazilerini 25 yıl kiraya vermeyi öngören sözleşmeleri sonlandırma kararı aldığı ve bunu tebliğ ettiği kaydedildi. Ayrıca açıklamada, İsrail hükümetine sonlandırma sözleşmesinin teslim edildiği vurgulandı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 13:22
  1. Siyonist İsrail
  2. Filistinliler
  3. İsrail yönetimi
  4. işgal altındaki Doğu Kudüs
  5. Han el-Ahmer
  6. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  7. Yedioth Ahronoth gazetesi
  8. yabancı aktivist
  9. Han el-Ahmer halkı
  10. Filistin direnişi
  11. Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı
  12. Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ)
  13. Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf
  14. Güvenlik Kabinesi
  15. Ürdün
  16. Ürdün Dışişleri Bakanlığı
  17. El-Bakura
  18. El-Gamr

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barcelona Genel Kurulu'nda Arda krizi!
    1. Barcelona Genel Kurulu'nda Arda krizi!
    2. Karadeniz'den balık fışkırıyor! Bin..
    3. El-Ahmer’de yeni tezgâh! Filistinliler..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    5. Bu besin bağımlılık mı yapıyor?
    6. Cemal Kaşıkçı ölüme böyle yürümüş!
    7. İki yıldır aranıyordu! O isim yakalandı
    8. Vakıflarda FETÖ parmağı! 'Üniversite..
    9. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    10. Rusya'dan ABD'ye : Açıklama bekliyoruz
    11. Göçmenleri Ankara diye Ardahan’a..
    12. MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu..
    13. İYİ Parti İzmir'de bir istifa daha!
    14. Veznedarların korkulu rüyası olan çete..
    15. Reçber'in oğlu Fenerbahçe'de
    16. Rusya: Amerika'dan açıklama bekliyoruz!
    17. Karabük'te arazi kavgasında kan aktı,..
    18. Fenerbahçe'de Cocu depremi! Kulüp..
    19. Zeytinburnu açıklarında batan gemi..
    20. 'Karius sürekli gece kulübünde'
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?