El-Ahmer’de yeni tezgâh! Filistinliler mücadeleyi bırakmayacak

Siyonist İsrail, Filistinlilere yönelik yeni kirli bir oyunun peşinde... İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Han el-Ahmer’deki yıkım kararını durdurması yeni bir planın başlangıcı olacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan ve Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sayfasından yayınlanan açıklamada, “Han el-Ahmer’deki yıkım kararının, alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla ertelendiği” belirtilmişti. Alternatiflerin ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmemişti. “Haaretz” gazetesine konuşan bir İsrailli üst düzey yetkiliye de “bölgenin boşaltılması kararının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini aktarırken, İsrail yönetiminin Han el-Ahmer’de yaşayan Filistinlileri zorla evlerinden çıkarmak yerine bölge halkına yeni teklifler sunarak hedefine varmayı değerlendirdiğini” ifade etti.

Çok sayıda Filistinli ve yabancı aktivist, Han el-Ahmer halkına destek vermek ve yıkıma engel olmak için mayıs ayından bu yana bölgede 24 saat nöbet tutuyor.

İsrail güçlerince darp edilen, gözaltına alınan aktivistler ile bölge halkı, adeta Filistin direnişinin sembolü haline gelen Han el-Ahmer’i korumaya devam ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, “İşgalciye güvenmiyoruz. Han el-Ahmer’deki yıkım kararının durdurulduğu kesinleşene kadar uyanık olacağız ve eylemi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Netanyahu, dünyanın gözünü boyuyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yıkım kararı ertelenen Han el-Ahmer kornusunda çarpıcı ifadeler kullandı. Han el-Ahmer’in ne zaman boşaltılacağıyla ilgili kararın Güvenlik Kabinesi tarafından alınacağını belirten Netanyahu, “Han el-Ahmer tahliye edilecek. Bu, mahkemenin kararı ve bu karar yerine getirilecek. Bölgenin boşaltılması kararını uzun süreli geciktirme gibi bir niyetim yok” ifadelerini kullandı. Netanyahu hükümetinin tepki çeken yıkım kararını erteleyerek “uluslararası kamuoyunun İsrail’e yönelik baskısını hafifletmeyi ve Han el-Ahmer’i yıkmadan önce tüm uzlaşı yollarını denedikleri mesajını vermeyi” amaçladığı yorumları yapılıyor.

Ürdün, arazilerini İsrail’e kiralamayacak

Ürdün, İsrail hükümetine “El-Bakura ve El-Gamr arazilerini İsrail’e kiralamayı öngören sözleşmeleri sonlandırma kararı aldığını” iletti. Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada hükümetin İsrail’e El-Bakura ve El-Gamr arazilerini 25 yıl kiraya vermeyi öngören sözleşmeleri sonlandırma kararı aldığı ve bunu tebliğ ettiği kaydedildi. Ayrıca açıklamada, İsrail hükümetine sonlandırma sözleşmesinin teslim edildiği vurgulandı.