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Ekvador'da kaçak madene ordu müdahalesi

2 bin 400 polis ve asker, ülkenin kuzeyinde Buenos Aires bölgesindeki kaçak altın madeni ve çevresinin kontrolünü ele geçirdi- Madenin çevresinde yaşayan binlerce kaçak madenci tahliye edildi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:46
Ekvador'da kaçak madene ordu müdahalesi

QUITO (AA) - Ekvador'da hükümet, ülkenin kuzeyindeki Buenos Aires bölgesinde, 2017'de altın keşfedilmesinin ardından ortaya çıkan kaçak madene binlerce asker ve polisle müdahalede bulundu.

İçişleri ve Polis Bakanı Maria Paula Romo, altın madeni çevresinde suç oranının artması ve sorunun büyüklüğünün polis müdahelesini zorunlu kıldığını belirtti.

Romo, 2 bin 400 polis ve askerin Buenos Aires bölgesinin 95 kilometre kuzeyindeki madenin kontrolü aldıklarını kaydetti.

Ordunun kuzey sorumlusu General Agustin Proano, kaçak madencilerin tahliyesinin sorunsuz şekilde sürdüğünü ifade etti.

Emniyet Genel Müdürü Hernan Carrillo da tahliye edilenlerin yüzde 60'ının Kolombiya ve Venezuela asıllı olduklarını dile getirdi.

Bölgede 2017'de altın rezervi keşfedilmesinden bu yana nüfusun artarak 10 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Ağır silahlara sahip organize suç örgütlerinin varlık göstermeye başladığı ve cinayet, insan kaçakçılığı gibi suçların yoğunlaştığı bölgede son haftalarda silahlı çatışmalar yaşanmıştı.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, pazartesi günü bölgede acil durum ilan etmişti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:46
  1. Ekvador
  2. KAÇAK MADEN
  3. polis

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