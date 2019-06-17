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Ekvador'da ABD askeri uçaklarına Galapagos izni tartışması

Ekvador'da Moreno yönetimi eski Devlet Başkanı Correa döneminde bitirilen ABD askeri varlığını Galapagos Adaları'ndaki havalimanı kullanım izniyle yeniden başlatıyor

17 Haziran 2019 Pazartesi 23:36
Ekvador'da ABD askeri uçaklarına Galapagos izni tartışması

BOGOTA (AA) - Ekvador hükümetinin Galapagos Adaları'ndaki San Cristobal Havalimanı'nın ABD askeri gözlem uçaklarınca kullanılmasına izin vermesi ülkede tartışmalara neden oldu.

Eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın askeri varlığına son verdiği ABD ile Ekvador arasındaki flört, mevcut Devlet Başkanı Lenin Moreno yönetiminde bu alanda geçen yıl yeniden başlayan iş birliğinin ardından Galapagos Adaları'ndaki havalimanı kullanım izni ile daha da ileri boyuta taşınıyor.

Hükümetin sağladığı müsaade ile söz konusu havalimanında Boeing 707 ve Lockheed P-3 tipi erken uyarı uçakları bulunduracak ABD, havalimanında pistlerin uzatılması da dahil bazı yenilemelere gidecek.

Görünürde uyuşturucu ticareti ve kaçak balıkçılık gibi yasa dışı faaliyetlerle mücadele amacıyla yapılan iş birliği çerçevesindeki operasyonların ne zaman başlayacağı bilinmezken söz konusu havalimanı kullanım izni ülkede tartışmalara sebep oldu.

Ulusal Meclis'te bu çerçevede yapılan oturumda, Savunma Bakanı Oswaldo Jarrin ile Çevre Bakanı Marcelo Mata'dan Egemenlik ve Dışişleri Komisyonuna açıklama yapmaları istenirken, Jarrin basına yaptığı açıklamada ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

Askeri üs açılmayacağını öne süren Jarrin, "Lojistik kolaylık sağlanacak. ABD uçağı bizim donanmamıza yardım edecek." ifadesini kullandı.

Ülkedeki ABD varlığını sona erdiren ve anayasal düzenleme ile başka bir ülkenin Ekvador'da üs bulundurmasının önüne geçen eski Devlet Başkanı Correa da birkaç gün önce Jarrin'e tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Correa, Jarrin'in Galapagos Adaları'nın doğal bir uçak gemisi olduğunu ve bundan yararlanmaları gerektiğini belirten ifadelerini hedef almış ve "Adaların Amerikalıların hizmeti için olmadığını" vurgulamıştı.

Ekvador'da eski devlet başkanlarından Jamil Mahuad yönetiminde 1999'da verilen Manta Üssü ile başlayan ABD askeri varlığı, Correa döneminde son bulmuş, Moreno ile yeniden başlamıştı.

Solcu Correa'nın varisi olarak seçildikten sonra ABD ile yakınlaşmaya başlayan Moreno, geçen yıl ABD uçaklarının ülkesinin Pasifik Okyanusu kıyılarında gözlem uçuşları yapmasına izin vermişti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 23:36
  1. ABD üssü
  2. Ekvador
  3. Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno
  4. Ekvador eski Devlet Başkanı Rafael Correa

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