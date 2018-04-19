Ekvador yan çizdi! Kolombiya ELN ile başka ülkede görüşecek!

Holguin, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun, ülkesinin bundan sonra Kolombiya ve ELN arasındaki müzakerelerin ev sahipliğini yapmayacağını duyurmasının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da hükümetin kararını açıklayan Holguin, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un, Moreno'nun kararını anlayışla karşıladığını aktardı.

Holguin, Moreno'nun, Ekvador'u sadece ev sahipliğinden değil garantörlükten de çekmesinin ardından, Kolombiya'nın ELN ile müzakerelere daha önce belirlenen alternatif bir ülkede devam edeceğini bildirdi.

Maria Angela Holguin'in alternatif ülkeden kastının, sürecin diğer garantör 5 ülkesi Brezilya, Şili, Küba, Venezuela ve Norveç'ten biri olduğu değerlendiriliyor.