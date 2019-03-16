0553 313 94 23

Avrupa rotasını keşfetmek isteyenlere müjde! 'Ekspres tren'de yüzde 30 indirim

Avrupa rotasını keşfetmek isteyenlerin tercih ettiği "ekspres tren"de yüzde 30 indirim uygulamasına geçildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:58
Avrupa rotasını keşfetmek isteyenlere müjde! 'Ekspres tren'de yüzde 30 indirim

Avrupa'ya giden "ekspres tren"de yüzde 30 indirim

TCDD Taşımacılık, son yıllarda iç turizmin gözdesi haline gelen Doğu Ekspresi, Van Gölü Ekspresi gibi trenlerin yanı sıra İstanbul-Sofya Ekspresi ile de Avrupa rotasını keşfetmek isteyenlere farklı bir imkan sağlıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'de son yıllarda ekonomik, iş, eğitim ve turizm amaçlı seyahatlerde tercih edilen ulaşım araçlarının başında tren geliyor. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı demir yolu hatlarında günde 25 bin, Doğu Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, İzmir Mavi Treni, Güney Kurtalan Ekspresi konvansiyonel trenlerinde 45 bin yolcuya hizmet veriliyor.

Uluslararası yolcu taşımacılığında ise 20 Şubat 2017'den beri İstanbul (Halkalı)-Sofya güzergahında her gün karşılıklı olarak işleyen İstanbul-Sofya Ekspresi ile Avrupa'ya ulaşımda en kolay ve en ekonomik seçenek sunuluyor.

İstanbul-Sofya Ekspresi, TCDD Taşımacılık tarafından sağlanan 2 yataklı ve 1 kuşetli vagon ile işletiliyor. TVS 2000 tipi yataklı ve kuşetli vagonlar konforlu ve keyifli yolculuklarıyla biliniyor.

Halkalı'dan her gün 22.40'ta, Sofya'dan 21.00'de hareket eden ekspresin seyahati yaklaşık 9 saat 50 dakika sürüyor. Eksprese ilave edilen vagonlarla yaz aylarında Bükreş ve Belgrad bağlantıları da sağlanıyor.

Talebin her geçen gün arttığı bu hattan 2017'de toplam 13 bin, 2018'de 19 bin yolcu taşındı.

Tarifede yüzde 30 indirim

Uluslararası demir yolu yolcu taşımacılığını daha cazip hale getirmek, kara yolu ile rekabet etmek amacıyla yolcu taşımalarına Balkan Ülkeleri Yolcu Tarifesi (SET) üzerinden yüzde 30 indirim uygulamasına da geçildi.

Ekspres bilet ücretleri 2 yataklı vagonda bir kişi 33,50 avro, 1 yataklı vagonda bir kişi 62,72 avro, 4'lü kuşetli vagonda bir kişi 28,48 avro, 6'lı kuşetli vagonda bir kişi 27,88 avro olarak belirlendi.

Hem tren yolculuğunun keyfini çıkarmak hem de Sofya'yı keşfetmek isteyen yolcular ekonomik, rahat, konforlu bir yolculukla Bulgaristan'ın başkentine ulaşabiliyor.

Yolcular, 13-19. yüzyıllarda Osmanlı şehri olan Sofya'da, Osmanlı'nın yanı sıra Nazım Hikmet'in izlerine de rastlayarak, farklı ve benzer kültürlere tanıklık ediyor.

Böylece TCDD Taşımacılık, son yıllarda iç turizmin gözdesi haline gelen Doğu Ekspresi, Van Gölü Ekspresi gibi trenlerin yanı sıra İstanbul-Sofya Ekspresi ile de Avrupa rotasını keşfetmek isteyenlere farklı bir seçenek sunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:58
  1. Konya
  2. İzmir
  3. Eskişehir
  4. Ankara
  5. Doğu Ekspresi
  6. Van Gölü Ekspresi
  7. İstanbul-Sofya Ekspresi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    1. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    2. Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce..
    3. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
    4. 5 yıllık dostu "leylek" bu yıl da geldi
    5. Göz altı morlukları neden olur..
    6. "Birliğimizi, beraberliğimizi daha çok..
    7. Uykuya dalarken düşme hissine dikkat
    8. Genç kızı baygın halde buldu, hemen..
    9. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    10. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda açıklaması
    11. Tel ve çivi ile Cumhurbaşkanı..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    13. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni..
    14. Fuat Oktay: "Uzun yıllar teröre büyük..
    15. Şırnak’ta PKK’nın suikastçısı yakalandı
    16. Franco’nun cesedi anıt mezardan..
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bu..
    18. Futbolcuları taşıyan otobüs şarampole..
    19. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni..
    20. Silah arkadaşları Afrin Gazisi..
    21. Ameliyathane teknikerlerinin mağduriyeti
    22. 'Ekspres tren'de yüzde 30 indirim
    23. Yeni Zelanda Başbakanı'ndan Müslüman..
    24. Park halindeki araçlardan telefon..
    25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    26. Tavukları kovalayan köpeği öldüresiye..
    27. Antalya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!
    28. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "HDP,..
    29. Milletvekili Aydemir, seçim..
    30. Karda ve asfaltta şampiyonalara..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler