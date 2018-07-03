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Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'de son durum ne? Eksik primi olanlara emeklilik yolu!

Yaşı doldurmuş ancak prim ödemesinde noksanları olan binlerce vatandaşa son dakika emeklilik fırsatı doğuyor. Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde pirim günü eksik olan 100 bin kişi emekli olacak.

03 Temmuz 2018 Salı 13:29
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'de son durum ne? Eksik primi olanlara emeklilik yolu!

Yaşı doldurmuş ancak prim ödemesinde noksanları olan binlerce vatandaşa son dakika emeklilik fırsatı doğuyor. Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde pirim günü eksik olan 100 bin kişi emekli olacak.

Yaşı doldurmuş ancak prim günü eksiği olanlara emekli olma imkanı sağlanıyor. Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek. Şimdi SGK'lılar için de aynı imkanın sağlanması gündemde. Daha önceden bu konuyla ilgili bir müjde verilmişti. Yeni düzenlemenin de yeni yasama yılında gündeme alınması için çalışmaların başlayacağı konuşuluyor. Düzenleme kapsamında bazı şartlar da olacak. Bu düzenlemeden yararlanabilmek için 1800 gün prim zorunlu olacak. Bin 800 ve üzerinde prim günü olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 13:29
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