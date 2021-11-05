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Gündem Ekşi Sözlük'le ilgili bomba iddia
Gündem

Ekşi Sözlük'le ilgili bomba iddia

Yayınladığı çirkin hakaret ve küfürlerle büyük tepki toplayan Ekşi Sözlük’le ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. ‘Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla yargılandığı ileri sürülen Sedat Kapanoğlu’nun kurucusu olduğu İslam düşmanı sözlükte, “güvenli uyuşturucu ticareti” yapıldığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 16:15:00 -
Ekşi Sözlük'le ilgili bomba iddia

Yayınladığı çirkin hakaret ve küfürlerle büyük tepki toplayan Ekşi Sözlük’le ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. ‘Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla yargılandığı ileri sürülen Sedat Kapanoğlu’nun kurucusu olduğu İslam düşmanı sözlükte, “güvenli uyuşturucu ticareti” yapıldığı iddia edildi. trhaber.com internet sitesinin haberine göre, Türkiye'nin en büyük sosyal medya platformu Ekşisözlük torbacıların yeni adresi oldu. İddialara göre, esrar, kubar, marijuana, dmt ya da sihirli mantar gibi envai çeşit uyuşturucu bir süredir bu sitede pazarlanıyor. Uyuşturucu arayanlar, hangi tür zehirle ilgileniyorsa o başlığın altına mesaj bırakıp bulunduğu şehirdeki torbacının kendisine dönmesini bekliyor. Torbacıyla iletişim kurup 'güvenli alışveriş' yapanlar ise yaşadığı mutluluğu yine Ekşisözlük'te duyuruyor. 

 

 

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