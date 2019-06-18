Lağım çukurunun küfürbaz farelerinden büyük alçaklık!

Milli ve manevi değerlere hakaret eden alçakların buluşma noktası olan çöplük site Ekşi Sözlük’te rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor.

Utanç verici gündem başlıkları ile toplum ahlakını dinamitleyek gençleri yozlaştırma görevini yürüten Ekşi Sözlük adlı çöplükte, dün mahkeme salonunda şehadete yürüyen Mısır’ın darbe ile görevi elinden alınmış meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında akılalmaz küfürler ve hakaretler edildi.

Ne zaman bu rezalete 'dur' denilecek?

Ekşi Sözlük adlı sitenin kural tanımaz bu arsızlıkları ve küfürbaz kullanıcıları hakkında yetkili birimlerin ne zaman harekete geçeceği merak ediliyor.

İşte platformada yer alan ve bazılarını yayınlayamadığımız o alçak paylaşımlardan bazıları;





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