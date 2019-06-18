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Lağım çukurunun küfürbaz farelerinden büyük alçaklık!

Ahlak dışı gündem başlıkları ile toplum ahlakını dinamitleyen Ekşi Sözlük adlı çöplük sitede dün şehit olan Muhammed Mursi hakkında akıl almaz hakaretler ve küfürler yer aldı.

18 Haziran 2019 Salı 12:23
Lağım çukurunun küfürbaz farelerinden büyük alçaklık!

Milli ve manevi değerlere hakaret eden alçakların buluşma noktası olan çöplük site Ekşi Sözlük’te rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor.

Utanç verici gündem başlıkları ile toplum ahlakını dinamitleyek gençleri yozlaştırma görevini yürüten Ekşi Sözlük adlı çöplükte, dün mahkeme salonunda şehadete yürüyen Mısır’ın darbe ile görevi elinden alınmış meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında akılalmaz küfürler ve hakaretler edildi.

Ne zaman bu rezalete 'dur' denilecek?

Ekşi Sözlük adlı sitenin kural tanımaz bu arsızlıkları ve küfürbaz kullanıcıları hakkında yetkili birimlerin ne zaman harekete geçeceği merak ediliyor.

İşte platformada yer alan ve bazılarını yayınlayamadığımız o alçak paylaşımlardan bazıları;


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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:23
  1. Ekşi Sözlük
  2. Muhammed Mursi

YORUM YAZ

  • Erdinç HayyamErdinç Hayyam12 dk önce
    Tamamı güzel yazmış.
  • ROtaROta12 dk önce
    An itibariyla istanbul hava alan iga güven lik cisi intihar eti kürtolarak instigram hesabi son not s indirme algi dislanma ...evet kanliakit bunun katili sizsiniz bak haber bile yapmiyor sunuz kanli akit birak mis iri mursi yi kanli katil akit kürt katili akit pacavrasi felaketini yakindir allah tecelesi bu yondedir kürt Kani ya kanda kanli akit sen kürt hesabin I ver kanli kales akit
  • sukrusukru13 dk önce
    Bu ekşi sözlükte yazan kahpelerin ellerine fırsat geçse burada,da aynısını yapacağına hiç kuşkumuz yok.Ama maçaları yemediğinden anca sutre gerisinden havlamakla yetiniyorlar.
  • ChnChn14 dk önce
    Lağım patladığında içindekileri dışarı atar. Bunlarda lağım misali içindekileri dışa vuruyor. Olan bu çünkü o sitenin yazarlarını anaları doğurmamış mıçmış o yüzden kendilerini dışarı atıyorlar...

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