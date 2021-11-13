Ekşi Sözlük kadınları hedef aldı! Hakaretler havada uçuştu
Yaptıkları skandal paylaşımlarla kamuoyunun tepkisini üzerine çeken Ekşi Sözlük yazarları, bu sefer de kadınları hedefe koyarak ağır hakaretlerde bulundu.
Yeniakit.com.tr
İslami değerlere yönelik haddi aşan sözleri ile gündemden düşmeyen Ekşi Sözlük bu sefer de kadınları hedef aldı.
Ekşi Sözlük, gündemine aldığı konuda "Kadınlarda delilik oranının daha yüksek olması" başlığını kullandı. Açılan başlığın altına yapılan yorumlarda hakaretler havada uçuştu.
Seküler kesimin özgürlükten dem vurarak taktığı "kadın hakları" maskesi bu başlıkla birlikte yine düştü.