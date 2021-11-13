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Medya Ekşi Sözlük kadınları hedef aldı! Hakaretler havada uçuştu
Medya

Ekşi Sözlük kadınları hedef aldı! Hakaretler havada uçuştu

Yaptıkları skandal paylaşımlarla kamuoyunun tepkisini üzerine çeken Ekşi Sözlük yazarları, bu sefer de kadınları hedefe koyarak ağır hakaretlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 21:46:00 -
Ekşi Sözlük kadınları hedef aldı! Hakaretler havada uçuştu

 Yeniakit.com.tr 

İslami değerlere yönelik haddi aşan sözleri ile gündemden düşmeyen Ekşi Sözlük bu sefer de kadınları hedef aldı.

Ekşi Sözlük, gündemine aldığı konuda "Kadınlarda delilik oranının daha yüksek olması" başlığını kullandı. Açılan başlığın altına yapılan yorumlarda hakaretler havada uçuştu.

Seküler kesimin özgürlükten dem vurarak taktığı "kadın hakları" maskesi bu başlıkla birlikte yine düştü.

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