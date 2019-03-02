0553 313 94 23

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Kars Sarıkamış 5’incisi düzenlenen ’Kış Oyunları Festivali’nde düzenlenen kaşar yuvarlama yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

02 Mart 2019 Cumartesi 16:40
Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Kars Sarıkamış 5’incisi düzenlenen ’Kış Oyunları Festivali’nde düzenlenen kaşar yuvarlama yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılar eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele etti.


Kadınlar ve erkekler olarak iki kategoride yapılan yarışmalarda yaklaşık 30 kişi başlama düdüğü ile birlikte yuvarlanan kaşara hücum etti. Yarışmacılar, yarışın başlamasıyla kar üzerinde yuvarlanan kaşarları yakalamak için kıyasıya mücadele etti. 15 kiloluk 3 kaşarı tutabilmek için yoğun çaba sarf eden yarışmacılar kaşarın üzerine atlarken, bir yarışmacı kucağına aldığı kaşarla birlikte yuvarlanmaya başladı. Yarışı erkeklerde Baran Alkan, kadınlarda ise Sara Koyuncu kazandı.


Kadınlarda kaşarı kazanan Sara Koyuncu, "Heyecanlıydım, biriz üşüdüm, ısınmak için halay çektik. Kazandım, mutluyum. Anneme ve arkadaşlarıma hediye edeceğim" dedi.


Kazandığı kaşarın değerinin 600 lira olduğunu öğrenen Koyuncu, "600 liraymış, değerini öğrendim. Belki satarım. Çocukların elinden almaya çalıştım, mutluyum" diye konuştu.


Kaşar yuvarlama yarışmasının şampiyonlarına kaptıkları kaşar hediye edildi. Sarıkamış 5. Kış Oyunları Festivali akşamda Kutsi konseriyle devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:40
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyonun düşürülemesi noktasında Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
    1. Erdoğan, Pakistan ile Hindistan..
    2. Ünlü Ressamlar İpekyolu’nda..
    3. Başkan Palancıoğlu Dadaloğlu..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı..
    5. Burhaniye’de Tulumbacılar Parkı’na..
    6. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
    7. Kılıçdaroğlu'ndan köylüyü azarlayan..
    8. İntihar girişimlerinin adresi olan..
    9. Bursaspor-DG Sivasspor maçında..
    10. Tatbikatı gören Rumlar ağız..
    11. Erdoğan'dan çok sert sözler!..
    12. Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası..
    13. Otomobilin çarptığı bisikletli..
    14. 2020 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası..
    15. Köpekler uluslararası arama kurtarma..
    16. AK Parti Bulanık Belediye Başkan adayı..
    17. Yeşilay Haftası ne zaman? Yeşilay'ın..
    18. Kulaspor şampiyonluğunu ilan etti
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan ve..
    20. Vali Günaydın TÜRSAB Heyetini Kabul..
    21. Spor Toto Süper Lig: İM Kayserispor: 0..
    22. Suriyelilerin hac başvuruları sürüyor
    23. Patronlar Platformu heyeti..
    24. Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    25. Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak..
    26. Metin Gündoğdu: “31 Mart bekâ..
    27. Gizem Elmaağaçlı'dan Avrupa..
    28. AB’den “Türkiye’nin Öncü Kadınları”..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kızıl..
    30. TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Fethiyespor:..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...