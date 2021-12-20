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Gündem Ekrem'in yaptığı en güzel ve tek iş!
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Ekrem'in yaptığı en güzel ve tek iş!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul İtfaiyesi'nin, sokak hayanlarına ilişkin, sürücelere yaptığı, "Aracınızı çalıştırmadan önce kaputu kontrol edin." uyarısı, kamuoyu tarafından, "Ekrem'in yaptığı en güzel ve tek iş." şeklinde yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 23:59:00 - 2021-12-21 00:02:03
Ekrem'in yaptığı en güzel ve tek iş!

 Yeniakit.com.tr 

Seçimler öncesinde verdiği hiçbir sözü yerine getirmeyip, İstanbul'un sorunları dışında her konu ile ilgilenen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul İtfaiyesi, sokak hayvanlarına yönelik önemli bir uyarıda bulundu.

İstanbul İtfaiyesi, soğuk havanın etkisini hissettirmesi ile birlikte, sokak hayvanlarının ısınmak için araç motorlarının içine girebileceğini hatırlatarak, sürücüleri, "Aracı çalıştırmadan önce kaputu kontrol etme" ifadeleri ile uyardı.

'Ekrem'in yaptığı en güzel ve tek iş'

İBB yönetimindeki İstanbul İtfaiyesi'nin uyarı afişini görenler, "Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı en güzel ve tek iş." değerlendirmesinde bulundu.

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