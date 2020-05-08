Ekrem’in umudu ‘Askıda’! 10 ayda İBB’yi batıran, personelinin maaşını bile ödeyemeyen CHP’li imamoğlu kaynak arayışında!

Megakent İstanbullunun mayıs ayı faturasını şişirilmiş fiyatla evlere yollayan İBB’ye bağlı İGDAŞ ile İSKİ’nin başlattığı “askıda fatura” kampanyasında ultralüks fatura rakamlarının yer aldığı tespit edildi.

Villaların mı?

Uçuk fiyatlı gıda kolileriyle İstanbulluyu kazıklamaya kalkan, personeline maaş ödemeyerek devletten gelecek paraya göz diken, hastane yolunu bile “para yok” diyerek yapmayan CHP’li İmamoğlu’nun son oyunu, Askıda Fatura isimli kampanya oldu. İstanbulluların “yüksek fatura” isyanı yükselttiği ve mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle EPDK’nın soruşturma açtığı İBB’ye ait İGDAŞ ile İSKİ’nin manidar zamanlama ile başlattığı “Askıda Fatura” kampanyasından kötü kokular yükseldi. Yardıma muhtaç vatandaşların İGDAŞ veya İSKİ faturasının ödenebileceği iddiasıyla başlatılan kampanyada ultralüks fatura bedellerinin yer aldığı belirlendi.

22 evin faturası 21 bin tl

İmamoğlu’nun “askidafatura.İBB.gov.tr” internet adresinde yer verdiği fatura ücretlerinin 933 TL’ye kadar ulaştığı tespit edildi. İBB sitesinde askıya çıkarılan 20200507104431 nolu fatura bedelinin 772,88 TL olduğu görülürken, henüz ödenmemiş diğer “lüks” faturaların bazıları şöyle listeleniyor: 20200507115314 nolu fatura 776,87 TL, 20200507114737 nolu fatura 791,41 TL, 20200507113450 nolu fatura 856,97 TL, 20200507115516 nolu fatura 865,92 TL, 20200507112523 nolu fatura 869,12 TL, 20200507105547 nolu fatura 879,13 TL, 20200507112121 nolu fatura 933,45 TL.

20200504200630 nolu fatura 938,60 TL, 20200504191417 nolu fatura 941,85 TL, 20200504215707 nolu fatura 947,67 TL, 20200504171609 nolu fatura 955,76 TL, 20200505231020 nolu fatura 956,78 TL, 20200506220703 nolu fatura 957,63 TL, 20200506221532 nolu fatura 957,69 TL, 20200505181053 nolu fatura 951,88 TL, 20200505214425 nolu fatura 958,91 TL, 20200506035717 nolu fatura 958,55 TL, 20200506181630 nolu fatura 964,48 TL, 20200507003523 nolu fatura 966,06 TL, 20200506203320 nolu fatura 969,86 TL, 20200505144706 nolu fatura 973,53 TL, 20200507043158 nolu fatura 996,73 TL.

İBB’nin “astığı” sadece 22 evin faturasının toplam bedeli 21 bin 140 TL olarak kayıtlara geçti.

Ekrem’in PR çalışması

Astronomik faturaları Akit’e değerlendiren Gazeteci Cengiz Alaçayır, şunları dile getirdi: “İmamoğlu’nun fakir gösterdiğinin faturası 900 liraysa, bu şehrin zengini kim? Kampanyanın iyilik hareketi olduğuna inanmıyorum. Bu yine İmamoğlu’nun bir PR çalışmasıdır. CHP’liler üzerinde iyi etki oluşturan bu çalışmanın altında çapanoğlu olduğundan zerre şüphem yok. İmamoğlu iyi niyetli olmuş olsaydı, Konya, Elazığ, Amasya gibi belediyelerdeki 2-3 ay boyunca fatura kesmez, hem evlere hem iş yerlerine fatura ödetmezdi. En azından yüzde 50 indirimle faturalar yazılacak da demedi. Gecikme faizlerini bile almaktan vazgeçmiyor. İGDAŞ’ın okumadan kestiği afaki faturalar da bu kampanyaya yansıtılmış. Bahaneleri ise, ‘bunlar birikmiş faturalar o yüzden yüksek ücret’ diyecekler. Geçmişte şirketinin arabasının masrafını Beylikdüzü Belediyesi’ne ödeten bir adamdan ben her şey beklerim. 250 milyonu konser parası olarak ödeyen İmamoğlu, bu paranın çeyreğini yoksula ayırsa onların fatura gibi derdi kalmaz.”

İBB KASASINI 1 YILDA BATIRDI

Yüksek bedelli faturaları millete ödeten CHP’li Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraklerinden Spor A.Ş.’deki personellerin nisan maaşını ödeyemeyerek devletin başlattığı kısa çalışma ödeneğine başvurmuştu. İmamoğlu’nun yine muhtaçlara yönelik olduğunu iddia ettiği İBB’nin gıda kolilerinin içeriğindeki ürünlerin toplam fiyatı 97 TL iken, bu kolileri 150 TL’den satışa çıkarılmıştı. Lüks faturaları millete ödetmeye çalışan, uçuk fiyatlı kolilerle İstanbulluyu kazıklamaya kalkan, personeline maaş ödemeyerek devletten gelecek paraya göz diken İmamoğlu’nun İBB’si, yeni inşa edilen Başakşehir Şehir Hastanesinin otoyolunu ise “yeterli para olmadığı gerekçesiyle” yapmamıştı.

EPDK: Vatandaşın hakkını koruyacağız

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İGDAŞ’tan mevzuata aykırı olarak düzenlenen ve tüketici mağduriyetlerine sebep olan faturaların iptal edilmesini istedi. EPDK’dan yapılan açıklamaya göre, mevzuat uyarınca faturaların ortalama 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ’ın vatandaşlara 40-45 günlük fatura kestiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

USULSÜZ FATURALAR

İstanbul’da ikamet eden doğalgaz abonelerinin yüksek faturalara ilişkin şikayetlerini inceleyen kurum, dağıtım şirketi İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etmişti. Bu kapsamda, EPDK tarafından İGDAŞ’a gönderilen yazıda abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az, 35 günden fazla olmaması gerektiğinin altı çizildi. EPDK, İGDAŞ’tan mevzuata aykırı düzenlenen tüm faturaların iptal edilmesini ve mevzuata uygun şekilde fatura düzenleyerek, sebep olduğu tüketici mağduriyetlerini gidermesini istedi.

VATANDAŞA GÜVENCE

Yazıda, ayrıca İGDAŞ’ın bir daha mevzuata aykırı fatura düzenlemesi durumunda daha ağır idari yaptırımlarla karşılaşacağı kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Vatandaşımız müsterih olsun. Kendilerine gelen ve 35 günü aşan yüksek faturalarla ilgili ortada bir hata var ve bunun acilen düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi İGDAŞ’tan bu hatayı telafi etmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.