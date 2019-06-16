Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a 'it' dediği görüntülerin ortaya çıkmasına rağmen sürdürdüğü yalanı canlı yayına taşıdı. Ekrem İmamoğlu canlı yayında, yalanında ısrar ederek 'Basitlik yapmıştır dedim' demesi büyük tepki çekti.

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da havalimanında ısrarla VİP'ten (Çok önemli kişi) geçmek istemiş, ancak kendisi VİP listesinde olmadığı için bu isteğini gerçekleştiremeyince olay çıkarmıştı. Bu sırada CHP Adayı İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz için "Vali itlik yapmıştır" ifadesini kullanmıştı.

İmamoğlu: 'Basitlik yapmıştır' dedim

CHP adayı yaptığı açıklamada "Vali'nin basitlik yaptığını ifade ettim" demişti. CHP'liler, olayla ilgili ajansların geçtiği video için ise "montaj" demişlerdi. İmamoğlu, Küçükkaya'nın sorusuna, yalanını sürdürerek 'Basitlik yapmıştır dedim' diyerek cevapladı.