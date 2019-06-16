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Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz için "Vali itlik yapmıştır" sözlerine ilişkin sorulan soruya, yalanında ısrar ederek 'Basitlik yapmıştır dedim' cevabını verdi.

16 Haziran 2019 Pazar 23:04

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a 'it' dediği görüntülerin ortaya çıkmasına rağmen sürdürdüğü yalanı canlı yayına taşıdı. Ekrem İmamoğlu canlı yayında, yalanında ısrar ederek 'Basitlik yapmıştır dedim' demesi büyük tepki çekti.

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da havalimanında ısrarla VİP'ten (Çok önemli kişi) geçmek istemiş, ancak kendisi VİP listesinde olmadığı için bu isteğini gerçekleştiremeyince olay çıkarmıştı. Bu sırada CHP Adayı İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz için "Vali itlik yapmıştır" ifadesini kullanmıştı.

İmamoğlu: 'Basitlik yapmıştır' dedim

CHP adayı yaptığı açıklamada "Vali'nin basitlik yaptığını ifade ettim" demişti. CHP'liler, olayla ilgili ajansların geçtiği video için ise "montaj" demişlerdi. İmamoğlu, Küçükkaya'nın sorusuna, yalanını sürdürerek 'Basitlik yapmıştır dedim' diyerek cevapladı.

 

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 23:04
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Seddar Yavuz

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  • ahmetahmet35 dk önce
    rahat yalan munafiklik alametidir, kisilik sorunu olup guvenilir yani emin kisi olmaya ENGELDİR. belediye baskani Sehr-i Emin/sehirin guvenilir kisisi demektir. yalanciyi isveren bile calistirmaz!
  • selcuk parsselcuk pars42 dk önce
    sorulari birileri önden calmis galiba,hani binabeye attigi iftiralari aslinda kendisi yapmis,medyumluk özelligi filanmi varmisda sorulari önceden bilip hazirlikli gelmis, elinde kagitta yazili bilgiler filan ?
  • Tabii(!)Tabii(!)43 dk önce
    Zaten İstikal Marşı’mızı okurken de yine yanlışlıkla(!) “Sana olmaz ÖYKÜNEN kanlarımız sonra helal!” demişti! Bu sefer de 3 harf eksik söyleyip(!) “it” demiş!

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