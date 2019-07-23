Ekrem’i İstanbul’da bulana aşk olsun!

yeniakit.com.tr İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbulluya bol keseden vaat sundu. Bedava süt dağıtımından para yardımına, trafik sorunundan ücretsiz aktarma olanağına kadar birçok vaatle İstanbulluların karşısına çıkan İmamoğlu, seçimlerin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen gönül eğlendirmekten başka bir şey yapmadı. 31 Mart seçiminden sonra henüz mazbatasını almadan Ankara’ya gidip Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan İmamoğlu, 23 Haziran’dan sonra da aynısını yaptı. Ek olarak Edirne’ye gidip yağlı güreş izledi, gitmişken CHP’lileri de ziyaret etti. Geçtiğimiz gün de Muğla’ya giden İmamoğlu, Bodrum’da Zülfü Livaneli konserine katıldı.

İlk iş Ankara gezisi

İmamoğlu, -bu kez mazbatayı aldıktan sonra- ilk iş olarak Ankara’ya gitti. Anıtkabir’de Mustafa Kemal’in mozolesine çelenk bırakan İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzaladı.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir avlusunda bulunan CHP’li İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret etti.

Edirne’de yağlı güreş izledi: Tarihi bir gün

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırkpınar güreşlerini izlemek üzere Edirne’ye de gitti. Burada CHP İl Başkanlığını da ziyaret etti.

İmamoğlu, “Tarihi bir günde Edirne’deyiz. CHP’nin tüm üyelerinden bir isteğim var. Lütfen bu isteğimizi önemsemenizi istiyorum. Gerçekten partiler üstü tarihi bir sorumluluğumuz var. En önemli vazife görevimizi en iyi şekilde yapma sorumluluğudur.” dedi. İBB’yi yönetmekle görevli olan İmamoğlu, görevlerini en iyi şekilde yerine getirme çağrısı yaparken kendi şehrinde değil, yağlı güreş izlemek için başka bir ildeydi!..

Bodrum’da konsere katıldı

Ekrem İmamoğlu, tatil yapmak için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. İmamoğlu, Bodrum’da Antik Tiyatro'da düzenlenen Zülfü Livaneli'nin "Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri" adlı konserine katıldı. Antik Tiyatro'ya gelen Ekrem İmamoğlu, girişte kendisini alkışlayan vatandaşlar ile kısa süre sohbet etti. Bazı vatandaşlar ise içeriye geç alındıkları için güvenlik görevlileriyle tartıştı.

Vaat yok, gezme var

İmamoğlu seçim sürecinde, İstanbullulara bol bol vaat verdi. Uzun zaman isteyen vaatleri bir kenara, kısa zamanda hayata geçirilebilecek vaatleriyle dahi ilgilenmeyen İmamoğlu, şehir şehir gezerek gönül eğlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde belediyede bir toplantı gerçekleşiren CHP’li Ekrem İmamoğlu, vaatlerin üzerine yatacağını belli etmiş, “mali olarak İBB’nin yıkıntı olduğunu” savunarak yan çizmeye başlamıştı.

Seçim sürecinde bol kepçeden dağıtmıştı... İmamoğlu, şimdiden yan çizmeye başladı!

İmamoğlu’nun kısa sürede hayata geçirilebilecek, lakin aklına dahi gelmeyen vaatlerinden birkaçı;

- 0-4 yaş çocuğu olan kadınlara ve 12 yaş altı çocuklara ücretsiz ulaşım

- Metrobüs'te ters yön istikametinin sonlandırılması

- Park Et-Devam Et ve Akıllı Bilet uygulaması ile park sonrası ulaşımın ücretsiz olması

- 25 yaş altı gençlere toplu taşımada yüzde 40 indirim

- Yeni evlenenlere 2000 TL yardım

- Evlenenlere beyaz eşya ve mobilya çarşısında uygun fiyat

- Dil kurslarına indirim

- 25 yaş altı gençlere İBB Spor Tesislerinde yüzde 40 indirim, gençlik merkezlerindeki tüm aktivitelerin ücretsiz olması

- Tüm gençlere İBB Kültür Sanat etkinliklerinde yüzde 40 indirim

Aynı zamanda İmamoğlu, 11 Mart 2019’da düzenlediği ve “İstanbul’da Yoksullukla Mücadele Çözümleri”ni anlattığı basın toplantısında, şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstanbulluyu göreve gelir gelmez, Sofra Destek Paketi, Geçim Destek Paketi, Eğitim Destek Paketi ve Evlilik Destek Paketi olmak üzere 4 farklı destek paketinden yararlandıracağız. Sofra Destek Paketi sayesinde İstanbul’da hiç kimse yatağına aç girmeyecek. Açlık sınırı altındaki ailelere ekmek, süt ve damacana su bedava olacak. Bu paketin yıllık maliyeti yaklaşık 52,5 milyon Türk Lirasıdır. Bu paranın, İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesi içerisindeki payı yalnızca binde 2’dir. İBB Bütçesinin binde 2’sini alacağım ve açlık sınırının altındaki ailelere vereceğim. Bunun neresini anlamıyorsunuz? Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Kimsenin parasını dağıtmıyorum. İstanbullunun parasını, İstanbul’un yoksuluna dağıtıyorum.”