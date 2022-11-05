Ekrem'den üniversiteli kızlara cinsel taciz!
Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB tarafından kız yurdunda kalan öğrencilere ped dağıtımı yapıldı. Defter, kitap, kalem, ayakkabı, kıyafet gibi birçok ihtiyaç dururken ped dağıtımı yapan İBB yönetiminin bu hareketi sosyal medyada infiale yol açarken "Dağıtacak başka bir şey bulamadınız mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu skandallar silsilesine bir yenisini daha ekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kız öğrenci yurtlarında kalan öğrencilere "hijyen kiti" adı altında ped dağıtımı yapıldı.
"Dağıtacak başka bir şey bulamadınız mı?"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yurtlarda kalan kız öğrencilere ped dağıttı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ped dağıtımını yaygınlaştıracaklarını belirterek şunları kaydetti:
"Kadınların sıkıntılarının farkındayız, hijyen pedi desteğine yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Geliri olmayan öğrenci kadınlar ve yoksul semtlerde hijyen pedi temini büyük sorun. Öğrenci yurtlarımızda kalan kardeşlerimizle başladık."
Defter, kitap, kalem, ayakkabı, kıyafet gibi birçok ihtiyaç dururken kız öğrencilere ped dağıtan İBB yönetimine çok sayıda tepki yağarken "Dağıtacak başka bir şey bulamadınız mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.