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Ekrem Yüce Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ekrem Yüce, SATSO’da Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 16:06
Ekrem Yüce Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ekrem Yüce, SATSO’da Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.


AK Parti Adayı Ekrem Yüce, SATSO’da Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Programda SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşku, TÜMSİAD Sakarya Şube Başkanı Ahmet Ölmez, SASİAD Başkanı Ümit Karayaka, Sakarya GİAD Başkanı Gökhan Korkmaz, SMMMO Başkanı Ertuğrul Kocacık, AGDAŞ Genel Müdürü Kenan Demir, SATSO üyeleri ve iş adamları yer aldı. Başkan Adayı Yüce, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Sakarya’da yapmayı hedeflediği projelerden bahsederken; üyelerin sorularını da cevaplandırdı. SATSO Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Adayı Ekrem Yüce, "Sakarya’nın tarım, sanayi, bilim, teknoloji ve diğer tüm alanlarda gelişimi için hep birlikte çalışacağız. İş adamlarımızın Sakaryamız sanayisi için yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyorum. İnşallah 31 Mart seçimlerinin ardından milletimizin teveccühü ile göreve başladığımızda şehrimiz için hep birlikte çalışacağız. Birlikteliğimizle daha da güzel bir Sakarya inşa edeceğiz" dedi.


SATSO Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen buluşmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Adayı Ekrem Yüce, "Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Sakarya’nın tarım, sanayi, bilim, teknoloji ve diğer tüm alanlarda gelişimi için hep birlikte çalışacağımıza inanıyorum. İş adamlarımızın Sakaryamız sanayisi için yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyorum. İnşallah 31 Mart seçimlerinin ardından milletimizin teveccühü ile göreve başladığımızda şehrimiz için hep birlikte çalışacağız" dedi.


Güzel bir Sakarya inşa edeceğinibelirten Başkan Adayı Ekrem Yüce, "Sakarya için hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Projelerimizi hazırladık. İnşallah önümüzdeki günlerde detaylı bir toplantıyla projelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Şehrimizin potansiyelini, avantajlarını en iyi şekilde kullanacağız. Uzun yıllardır elde ettiğimiz bilgi ve birikimimizi Sakarya için kullanacağız. Memleketimize en iyi hizmeti sunmak için gayretle çalışacağız. Şehrimiz kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde hareket edeceğiz. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. İnşallah birlikteliğimizle daha da güzel bir Sakarya inşa edeceğiz" diye konuştu. Başkan Adayı Yüce, katılımcıların sorularını yanıtlarken; talep ve önerilerini de dinledi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:06
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