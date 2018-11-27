Ekrem Yüce kimdir? Sakarya AK Parti Belediye Başkan adayı oldu

Sakarya AK Parti Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce'nin olmasından sonra Ekrem Yüce'nin kim olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'nın da aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Ekrem Yüce Sakarya AK Parti belediye başkan adayı oldu. Peki Ekrem Yüce kimdir? Ekrem Yüce nereli? Ekrem Yüce kaç yaşında?

Ekrem Yüce kimdir?

Ekrem Yüce’nin AK Parti Sakarya Belediye Başkan adayı olacağı söylenmesi üzerine Ekrem Yüce’nin kim olduğu merak edeliyor. Sakarya Vilayeti, Geyve İlçesi’nin Çengel Köyü’nde 1954 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Pamukova’da bitirdi. Lise öğrenimlerini ise Kırklareli Atatürk Lisesi ile Adapazarı İmam-Hatip Okulunu bitirdi. Yüksek öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümünde Yüksek Mühendis olarak tamamladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kırklareli, Erzurum ve Adana gibi illerimizde Diyanet Teşkilatı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarda devlet memurluğu (1975 – 1978) Askerlik Hizmeti (Yedek Subay) (1985-1986) Adapazarı Merkez Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı, Çaykur Araştırma Enstitüsü Teknoloji Kısım Müdürlüğünde Mühendis ve Çiftlik Çay Fabrikasında Kısım Müdürlüğü (1997 – 1998), Karadeniz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çay Eksperliği Bölümünde Okutman, Adapazarı Erenler Belediye Başkanlığı (1999 – 2003), Çaykur Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür (2003-2011), Rize Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çay Eksperliği Bölümünde Okutman (2005 – 2011), Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği (2003 – 2011), Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyeliği, As Başkan, İkinci Başkan ve Başkan Vekilliği (2004 – 2011), Çaykurspor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kulüp Başkanlığı (2004 – 2011), Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (2009 – 2011), Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (2006 – 2011), Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve As Başkan (2007 – 2009), Çaykur Sosyal Dayanışma ve Kültür Vakfı Başkanlığı (2003 – 2011), Rize Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği (2003 – 2011), Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2003 – devam ediyor), Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği (2008 – 2011), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri 2011-2012) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı (2012 – 2018)