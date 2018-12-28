CHP'nin aday Ekrem İmamoğlu Kadir Topbaş ile bir araya geldi

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un eski belediye başkanları ile görüşmeler yapmaya devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu bu kapsamda, AK Parti’den üç dönem İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçilen, son döneminde görevden istifa eden Kadir Topbaş ile görüştü.