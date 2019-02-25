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Ekrem Özdemir: "Döner sermaye sisteminin artık son kullanma tarihi geçti"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ve sağlık personelleri, döner sermaye ödemelerinin giderek düşmesine tepki gösterdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:38
Ekrem Özdemir: "Döner sermaye sisteminin artık son kullanma tarihi geçti"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ve sağlık personelleri, döner sermaye ödemelerinin giderek düşmesine tepki gösterdi. Başkan Özdemir, "Nasıl ilaçların ve gıdaların son kullanma tarihi varsa başarısız sistemlerin de son kullanma tarihi vardır ve döner sermaye sisteminin artık son kullanma tarihi geçmiş, miadı dolmuştur" dedi.


Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ve sağlık personelleri, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açıklama yaptı. Hastane önünde 250’e yakın sağlık personelinin katıldığı basın açıklamasında konuşan Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Sağlıkta dönüşümle birlikte sağlık sistemimizin önemli bir unsuru haline gelen performansa dayalı ek ödeme sistemi de artık fayda ve motivasyon sağlamak yerine çalışanlar üzerinde motivasyonsuzluk kaynağı haline gelmiştir. Nasıl ilaçların ve gıdaların son kullanma tarihi varsa başarısız sistemlerin de son kullanma tarihi vardır ve döner sermaye sisteminin artık son kullanma tarihi geçmiş, miadı dolmuştur. Sağlık kuruluşlarında hekim dışı personelin büyük bir kısmı sabit üstü ek ödeme alamamaktadır. Sabit üstü ek ödemeler gün geçtikçe erimektedir. Neredeyse bir çok sağlık çalışanı sabit ek ödemelere mahkum bırakılmıştır. Sağlıkta uygulama tebliği fiyatlarının 14 yıldır neredeyse hiç artmaması sebebiyle hastane gelirleri yükselmemektedir. Örneğin; yapıan bir enjeksiyon uygulamasının fiyatı enjektör bedelinden düşük kalmaktadır" dedi.



Dava açtılar


Sağlık personellerinin döner sermaye sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade eden Özdemir, şunları söyledi:


"Bu doğrultuda genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı personel hiç sabit üstü alamamakta, sağlık hizmetleri sınıfı çok az almakta veya alamamakta, hekimler ise giderek azalan bir döner sermaye almaktadırlar. Çalışanların neredeyse tamamı bu dağılımın adaletsiz olduğunu düşünmektedir. Sonuç olarak birkaç yıl içerisinde hekimler dahil tüm çalışanlar sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacaktır. Sendikamızın açtığı dava ile dağıtılabilir döner sermaye hesabında hazine hissesi yerine, yüzde 1 hesaplanması kazanımı elde edilmişse de bakanlık dağıtılabilir tutar konusunda yüzde 46,5 yerine yüzde 39,5’u esas almaktadır. Dağıtılan tutarlar ne yazık ki yüzde 37’nin altına düşmüştür. Sistemde uzun zamandır yanlış uygulamalar ve yönetmelikler üzerinde değişikliler yapılmamıştır. Örneğin; hasta veya hastalık odaklı değil puan odaklı bakış, performans çarpanlarının yanlış uygulanması ve idarelerin puan üretebilecek konumda olan ama ortalamanın altında kalan hekimleri keyfi olarak hastane ortalamasına yükseltmesi, yüzde 20 ek puanların sistemin dışına çıkılarak keyfiyetle belirlenmesi, hastane borçlarının çalışana ödenecek döner sermayeye yansıtılması gibi yanlış uygulamalar gün geçtikçe artmaktadır."


Özdemir, döner sermaye ile ilgili acilen alınması gereken önlemleri de madde madde sıralayarak, çözüm bulunmasını istedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:38
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