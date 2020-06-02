Ekrem mazot sözünü tutmadı

Koronavirüs salgını mart ayından bu yana ülkemizdeki birçok sektörleri olumsuz olarak etkilerken, özel halk otobüsleri bu süreçten en zararlı çıkan kuruluşlar arasında yer aldı. İstanbul’da İBB tarafından mazot desteği sözü verilen özel halk otobüsleri üç aylık periyotta çok küçük bir meblağ destek alabilirken, Akit’e konuşan Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, sektörün yaşadığı sorunları anlattı.

Özel halk otobüsleri zorda

Özel Halk Otobüsü (ÖHO) işletmecileri İstanbul’da yalnız bırakılmaktan şikayetçi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun salgının başlangıç evresinde özel halk otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerinin İBB tarafından karşılanacağı vaadine rağmen yeterli destek alamayan işletmeci ve şoförler, “#ÖhoİflasEdiyor” kampanyası başlatarak feryadını duyurmaya çalışıyor. Akit’e konuşan İstanbul ÖHO Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, aylık yakıt masraflarının 22 bin TL olduğunu, mart ayından bu yana İBB’den sadece 8 bin TL mazot yardımı alabildiklerini söyledi. Mart, nisan ve mayıs ayında yakıt giderlerinin 60 bin TL’yi aştığını kaydeden Ovacık, Mayıs’ta İBB Meclisi’ne gelen ve AK Parti grubunun desteğiyle geçen, her ÖHO otobüsüne ortalama 22 bin TL’lik mazot yardımı tasarısının ise bürokratik aşamasının devam ettiğini, kendilerine henüz ulaşan meblağın olmadığını belirtti. Ovacık, devletten her ay 1.300 TL yardım parası aldıklarını kaydetti.

Çalıştıkça zarar ediyoruz

Pandemi sürecinde ağırlıkla boş araçlarla çalıştıklarını ifade eden Başkan Göksel Ovacık, “İstanbul’da 3 bin 100 tane halk otobüsü var. 11 Mart’tan bu yana İçişleri Bakanlığımız’ın genelgesiyle taşıdığımız yolcu kapasitesi yüzde 50’ye düşürüldü. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da yüzde 20’ye düşürdü. 100 kişilik araca ancak 20 kişi alabiliyoruz. Bu süreçte birçok sektör etkilenmiştir ama bizim etkilenmemiz daha fazla. Çünkü bizim ‘bugün çalışmayayım, anahtarımı alayım evimde oturayım’ deme şansımız yok. Çalışma saatlerimizi İETT ve İBB planlıyor biz de bu plan ışığında çalışıyoruz. Çalıştıkça da zarar ediyoruz. Zararımız maddi olarak bakıldığında, personel, vergiler, yakıt gibi aylık masrafımız ortalama 50 bin TL’dir. Hakedişlerimizi yüzde 10 yolcuyla aldığımız düşünülürse aldığımız hakediş parası 6-7 bin TL. Yani aylık 35 bin TL zarar ediyoruz” dedi.

Ancak yüzde 12’si ödendi

Ovacık, “Geçmişte 22.5 milyon TL verildi toplamda. Araç başı 7-8 bin TL düştü. O ödendi. Ama yetmiyor tabii maalesef” sözlerini sarf etti. Ovacık, ödenen 8 bin TL’lik meblağın tek sefer için yapıldığını kaydetti. Salgın sürecindeki 3 ayda 66 bin TL’lik mazot masrafı olan özel otobüslerin İBB’den aldığı mazot desteğinin yüzde 12 seviyesinde kaldığı görüldü. İmamoğlu’nun 25 Mart’taki, “Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderleri İBB tarafından karşılanacaktır” açıklamasına da değinen Ovacık, “Karşılanan tüm mazot gideri değil. Açıklamada ‘bir kısmı’ denmedi ama mazot giderimizin tamamı karşılanmadı. Bu böyle gitmez. Araçlarımızı çalıştıramaz duruma geliriz” dedi.

İkinci destek elimize ulaşmadı

Ovacık, “İBB’den aylık 76 milyon TL olarak 3 bin 100 otobüse destek verilecek. Şoför giderleri ve yakıt desteği olacak bu. AK Parti-CHP grubunun ortak oyuyla Mayıs ayında Meclis’ten de geçti. Bunun bize yansıyacak toplamı 22-23 bin TL olacak. Bunu önümüzdeki günlerde alacağız. Araçlarımız normal çalıştığında ayda ortalama 22 bin TL yakıt yakıyor. Toplamda ayda 53 bin TL giderimiz var dediğimizde 22 bin TL’lik destek ne olur? Bunun yetmeyeceğini kendilerine söyledik ama onlar da kendilerine göre hesap kitap yapıyor” diye konuştu.

ÖTV’siz yakıt talebi

Devletten de beklentileri olduğunu belirten Ovacık, şunları kaydetti: “İBB Meclisi’nden tüm grupların oybirliğiyle çıkan bir destek olacak ama yeterli değil. Hükümetin de destek vermesi lazım. Bizim taleplerimiz, yakıtta ciddi bir ÖTV oranı var. Bu süreç içerisinde bize ÖTV’siz yakıt verilebilir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aylık 1300 TL gibi bir destek alıyoruz, bu artırılabilir. Zor durumdayız. Mümkün olduğu kadar meramımızı anlatmaya çalışıyoruz ama elimizden bu kadar geliyor.”