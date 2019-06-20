Ekrem, Makarios’un nesi oluyor?

Hasan Fırat/Üsküdar

Bay Ekrem, nedir bu Makarios sevdası? Beylikdüzü’ne yapılacak başka bir iş yok muydu? Öyle sanıyorum ki Rumlara iyi bir sempatiniz var. Olmasaydı kazanmış gibi gördüğünüz ama kazanamadığınız seçimde bile Yunan basını ‘İstanbul’u Konstantiniyye kazandı’ diye başlık atmazdı. Neden? İmamoğlu; bunlarla kan bağın mı var, başka bir bağın mı var? Neden sizi bu kadar seviyorlar? Bu işte bir bit yeniği yok mu? Bay İmamoğlu, sizde gizli bir düşünce var. Türkiye ve İstanbul için iyi niyetli olmadığınızı düşünüyorum. İkinci bir İmo musun? Şüphelerim var. PKK sizinle, HADEP sizinle, FETÖ sizinle. Ne kadar hain varsa sizinle.

Bay Ekrem bu kadar hainin sizinle bir arada olması hayra alamet değil. Yapmayın, doğduğunuz, doyduğunuz ve milyarları kazandığınız, krallar gibi yaşadığınız bu cennet vatana ve bu övülmüş İstanbul’a ihanet etmeyin. Biraz ahlaklı olun yoksa Rabbim bir gün bir tokat atar feleğin şaşar, eyvah dersin ama atı alan Üsküdar’ı geçer.

Siz de yalancı Kılıçdaroğlu, bay Ekrem, din karşıtlığı yapan Kaftancıoğlu, şehit düşmanı Kadıgil’le kalırsınız. Bay Ekrem bu kadar dinkarşıtını nereden bulunuyorsunuz, merak ediyorum.

Bay Ekrem, elli dört yıldır bu İstanbul’u bilirim. Ne Türkiye ne İstanbul CHP’den bir hayır görmedi, göremez de. Boşuna kendini paralama. Önce insan ol. Önüne gelene hakaret etme. Gururlanma.

Bu millet senin gibi çok ukalalar gördü. Hepsi kayboldu. Şimdi arkalarından lanet okunuyor. Valiye hakaret, soru sorana hakaret. Ekrem Efendi Osmanlı’da bir deyim vardır. Üslubu beyan ayniyle insan, sen önce insan olmayı öğren sonra başkan olmayı dene. Ekrem Efendi çok sıkıntılısın, durmadan terliyorsun. Neden, bak muhterem Binali bey ne kadar rahat. Siz niye sıkıntılısınız?

Bir yerlerden sıkıştırılıyor musunuz? Mesela PKK’dan falan... Bay Ekrem efendi, Yunan basınına bir cevabınız olmadı ama sıkılmadan Tevfik Göksu beye laf yetiştirmeye çalıştınız. İnsanda biraz edep olur yahu. Bu memleketin ekmeğini yiyip de bu memlekete kötülük yapanın ve yapmak isteyenin babam da olsa Rabbim belasını versin. Ne istiyorsunuz bu güzelim cennet vatandan?

Bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı vicdanlarınızı yok etti. Kalkınan gelişen bir Türkiye’den neden bu kadar rahatsızsınız? Ne kadar Tayyip düşmanı varsa o kadar Türkiye düşmanı var demektir.

Tayyip Erdoğan’a hayırlı uzun ömürler diliyorum.