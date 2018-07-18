Ekrem Kerem Oktay kimdir? Kılıçdaroğlu'nun yardımcı Ekrem Kerem Oktay neden istifa etti?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay, "CHP değişmeli" diyerek istifa etti. Ekrem Kerem Oktay kimdir?

Ekrem Kerem Oktay Kimdir?

1982 yılında Ankara’da doğan Ekrem Kerem Oktay, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Hollanda Leiden Üniversitesi’nden Rekabet Hukuku alanında yüksek lisansını yapan Oktay, merkezi Ankara’da bulunan düşünce kuruluşu olan Türkiye Ekonomi Politika Araştırmaları Vakfı (TEPAV) bünyesinde analist olarak görev yaptı. Oktay, halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Doktora Eğitimini sürdürmektedir.

Yoğun iş ve eğitim hayatı sırasında CHP’de aktif görevler üstlenen Oktay. 33’üncü ve 34’üncü Olağan Kurultay ile 18’inci Olağanüstü Kurultay’da Parti Meclisi Üyeliği’ne seçildi. Ekrem Kerem Oktay’ın uzmanlık alanları; Makro Ekonomi Politikaları ve Anadolu Şehirleri’nin Ekonomik Kalkınma Süreçleridir.