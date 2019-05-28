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Ekrem İmamoğlu’nun yalan serüveni...

Gazetemiz okurlarından Murat Miroğlu, "Ekrem İmamoğlu’nun yalan serüveni..." başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

28 Mayıs 2019 Salı 14:20
Ekrem İmamoğlu’nun yalan serüveni...

Murat Miroğlu

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayını İstanbullular yeni yeni tanımaya başlayıp, “Bu kadar da olmaz” derken, kimsenin şaşırmaması gerektiğini peşinen belirteyim.

CHP’de bir yere gelmek istiyorsan iyi yalan söylemek ve iyi rol yapmak zorundasın” düsturundan hareketle olacak ki Kılıçdaroğlu, çok iyi yalan söyleyip buna kendini de inandırdığı için Mitomani sıfatıyla birlikte genel başkanlığa kadar yükseldi.

Muharrem İnce, yalan, iftira ve pornoğrafik şiirleriyle bir noktaya geldi, ama iyi rol yapamadığı için 6 ayda silinip gitti...

Bu iki örneği gözlemleyen proje Ekrem İmamoğlu ise ikisinden de daha akıllı ya da kendisini yönlendiren ekip daha becerikli...

31 Mart gecesinden itibaren ekranlara şirin görünüp, doğruyu, hakkı ve hukuku savunan İmamoğlu’nun maskesi ilk antrikot olayıyla düştü....

23 Nisan çocuğu gibi oturduğu belediye başkanlığı koltuğunda ne yapacağını bilmeyen İmamoğlu, ilk gün personel yemeği yiyeceğini kameralar önünde dile getirdikten sonra bunu yemeyip, kolunda 230 bin liralık saatiyle sahildeki balıkçı lokantasında karnını doyurdu.

Sonrasında yalan serüveni başladı... Şimdi buraya İmamoğlu’nun bütün yalanlarını yazmaya kalksam imkan yok sığmaz ama sadece birkaçını yazarak bile kumaşının ne olduğunu ortaya koyabiliriz.

Her akşam  70 iftar yapabildiğini söyleyen İmamoğlu’nun “hiç tanımam bilmem, görmedim” dediği FETÖ’cülerle fotoğrafları ve yaptığı yayınlar bir bir ortaya çıktı.

İstanbul’u fetheden Yunanlı’ diye manset atan Yunan gazetesi için “Arkadaşlar baktı, kıytırık bir site. Dikkate alıp cevap vermeye gerek duymadım” dedi ama gerçekte Yunan gazetesiyle röportajı ortaya çıkmasın mı?

Google adı yazılıp arama yapılınca, ekrana AK Parti çıkıyormuş yalanını da hatırlatayım...

İstanbul Belediyesi’ndeki odasına Atatürk portresi astığını ancak görevden alınması sonrası bunun AK Partililer tarafından kaldırıldığını söyledi ama portreyi alanın kendi adamları olduğu görüntülerle belgelendi.

CNN’de “Ben oyların yeniden sayımı yapılsın diye tavır koydum” dedi ama oyların yeniden sayımı için AK Parti, YSK’ya başvurduğunda “Oylar yeniden sayılırsa gözler bulanıklaşır, zihinler bulanır, Batı bunu ayıplar” dediği görüntüleri unutttu!

İmamoğlu, kendisinin katıldığı görev şehidi itfaiye eri Taner Çebi’yi anma haberinin İBB sitesinden kaldırıldığını söyledi. Ancak siteye girenler bunun koca bir yalan olduğunu gördü...

İmamaoğlu’nun sadece Ramazan ayında söylediği yalanları yazsak sayfa yetmez ama işin özeti şu, terbiyesini babası vermiş!!

Çünkü baba Hasan İmamoğlu, gururlanarak bir TV kanalına oğlu Ekrem için “Ona yalan söylememeyi öğrettim!!” demişti.

Sanırım cümle şöyle olmalıydı: “Ona doğru konuşmamayı öğrettim.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 14:20
  1. Murat Miroğlu
  2. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı
  3. CHP
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. 23 Nisan çocuğu
  6. FETÖ
  7. AK Parti
  8. Yunan gazetesi
  9. İstanbul Belediyesi
  10. Atatürk
  11. Atatürk portresi
  12. Taner Çebi
  13. Ramazan ayı
  14. Hasan İmamoğlu

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