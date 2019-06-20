Ekrem İmamoğlu'nun vaadi, 2016 yılından beri İBB tarafından uygulanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü, muhtarlarla iletişimin hızlı bir şekilde sağlanması ve mahallelerin sorunlarının kısa sürede çözümlenmesi amacıyla Muhtarlık Bilgi Sistemi (MBS) 2016 yılında hayata geçirdi. 39 ilçede bulunan 959 mahalle muhtarına içinde MBS yazılımının bulunduğu tabletler hediye edildi.

Muhtarlar mahallenin sorunlarını anlık bildirebiliyor

Muhtar Bilgi Sistemi ile İstanbul’un 959 mahallesinde yaşanan her türlü problem, mahallenin görüşleri, istekleri anlık olarak İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü’ne iletilebiliyor. Muhtarların tabletler aracılığıyla gönderdiği fotoğraf ve konum bilgisi ile hızlı ve etkili çözüm sağlanıyor ayrıca detaylı bilgi mahalle muhtarının tabletine iletiliyor.

Bu uygulama üzerinden İBB’nin25 daire başkanlığı; 101 müdürlüğü ve 28 iştirak şirketine açılabiliyor.2019 yılında hazırlanan yeni yazılımla İBB’nin yanı sıra dış kurumlar da sisteme entegre edildi. Böylece muhtarların talepleri daha geniş bir hizmet alanı kullanılarak çözüme kavuşturulması sağlanıyor. İBB Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden muhtarlarla anlık iletişim de yapılabiliyor Bu uygulama ile mahallelerinin en uç noktalarına kadar hızlı hizmet sağlanıyor.

2016 yılında hayata geçirilen projeye 2019 yılının ilk 6 ayı dahil olmak üzere 2 buçuk yılda 50 bini aşkın başvuru geldi. MBS aracılığıyla gelen muhtar taleplerinin yüzde 97’si hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturuldu.

MBS, En iyi uygulama dalında 2 ödül aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Muhtar Bilgi Sistemi projesi, yerel yönetimlerde yerel ile iletişimin en etkin uygulaması olarak iki ödül aldı. “Muhtarlık Bilgi Sistemi İle Her An Yanınızdayız” projesi Sağlıklı Kentler Birliği tarafından en iyi uygulama ödülünü alırken, BELHABER internet sitesi tarafında verilen ve belediye oscarları olarak bilinen Yerel Yönetim Proje Ödüllerinde de ödüle layık görüldü.

Ücretsiz ekmek vaadi de çürümüştü

Sonuç olarak CHP Adayının bir vaadi daha çürümüş oldu. Bundan öncede başkan seçildiği takdirde sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz ekmek vereceğinin sözünü veren CHP Adayının bu vaadi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılından beri yapıldığı ortaya çıkmıştı. İhtiyaç sahibi ailelere günlük ortalama 3 ekmek ve haftalık 2 paket bebe bisküvisi yardımı yapan İBB, sadece 2018 yılında 19 bin 584 aileye toplam 13 milyon 219 bin 200 TL tutarında ekmek yardımı, 16 bin 014 aileye ise 2 milyon 010 bin 580 TL tutarında bebe bisküvisi yardımı ulaştırıldı. 2019 yılının ilk 6 ayında ise ekmek yardımından 13 bin 838 aile, bebe bisküvisi yardımından ise 13 bin 910 aile faydalandı.