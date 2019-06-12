Ekrem İmamoğlu'nun sürgün yalanı! 23 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, asılsız iddialarda bulunmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında, 'Bana çay getiren İBB personelini Sultanbeyli'ye sürdüler' iddiası İBB Beyaz Masa tarafından yalanlandı. Beyaz Masa, CHP adayına çay getiren kişinin Beylikdüzü Belediyesi'ndeki personeli Çoşkun Dilli olduğunu duyurdu.

İstanbul seçimleri yaklaşırken CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'nun yalanlarına bir de 'sürgün yalanı' eklendi. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında, 'Bana çay getiren İBB personelini Sultanbeyli'ye sürdüler' açıklamasına İBB Beyaz Masa'dan jet yanıt geldi. İBB Beyaz Masa tarafından yapılan açıklamada, "CHP adayının dün katıldığı bir canlı yayında 'Bana çay getirdi diye İBB personelini sürdüler' şeklindeki iddiası tamamen asılsızdır. 18 gün boyunca Beylikdüzü Belediyesi'ndeki personeli olan Çoşkun Dilli kendisine hizmet etmiştir" ifadelerine yer verildi.

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