Ekrem İmamoğlu'nun Soylu'ya verdiği cevap güldürdü!

Seçim çalışmaları kapsamında Zeytinburnu Mithatpaşa semt pazarını gezen İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İmamoğlu, insanların kalbindeki buzu eritmeye geldiğini söyleyerek, “Toplumda herkesle diyalog kurma çabam var. Bazen insanların kalbini buz kaplar, biz insanların kalbindeki buzu eritmeye geldik” dedi.

“Kesip-parçalayıp sadece bu bölümüyle insanların iftiraya maruz kalma çabası içinde olan, bilgi verme konusunda kirli bilgi aktaran kurumlar olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben masum vatandaşlarımın etkilenmemesini istiyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çabam bu yönde. Genç kardeşime de onu yapmaya çalıştım ama dinlemek istemedi. Tam da bu işte. Kapalı bir toplum oluşması. Tek yönlü bilgi edinmesi. Çünkü kirli bilgi, bu kadar net. Bu işi bu şekilde yapan kurumları Allah'a havale ediyorum. Biz insanlar birbirini sevsin istiyoruz. Kurduğumuz ilişki vatandaş-idareci ilişkisi. Anne-baba ilişkisi değil, eş ilişkisi değil. Bu bir yönetici-vatandaş ilişkisi. Sevsin, saysın zor mu? Ama doğru bilgilerle donatılsın. Benim yaptığım bu ilişkiyi kurmaktı. Başarılı olmak isterdim. Keşke o kardeşim açık olsa, başarılı olmak isterdim. Umarım sağduyulu bir şekilde kalbindeki buzları eritir. Benim çabam hep bu yönde olacak.”

“Gencecik bir kız bunu yayıyor, dava açmayacağım”

Kendisi ile ilgili video paylaşımına da değinen İmamoğlu, “Birini kirleterek siyasi merdivenleri yükseldiğini düşünen kişiler var artık toplumda, çok üzücü. Bu düzenin bitmesi lazım. Bir kuş örgütü kurup, kuşun da adını lekeliyorlar, güzel bir kuştur Pelikan. Kirli bilgiler üzerinden siyaset yapmak ve siyasi merdivenleri yükseldiğini düşünenler var. Gencecik bir kız bunu yayıyor. Ben ona dava açabilirdim, açmayacağım. Bir kadın olduğu için açmayacağım, uyanır diye mesaj vermek için açmayacağım. Genç kızımızın ailesi belki onu uyarır diye dava açmayacağım. Onun gibilerin, bu yolun doğru yol olmadığını görmeleri için ders olsun diye, ahlaki bir ders vermek adına bu mesajı veriyorum. Mübarek Ramazan ayına hiç uygun değil" dedi.