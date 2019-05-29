0553 313 94 23

Ekrem İmamoğlu'nun Soylu'ya verdiği cevap güldürdü!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için söylediği "Ekrem Bey son zamanlarda çok sinirli, bir çocuğu tokatladı” sözlerine ilişkin güldüren bir cevap vererek "Bazı insanların görme bozukluğu olabilir. Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine" dedi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:30
Ekrem İmamoğlu'nun Soylu'ya verdiği cevap güldürdü!

Seçim çalışmaları kapsamında Zeytinburnu Mithatpaşa semt pazarını gezen İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İmamoğlu, insanların kalbindeki buzu eritmeye geldiğini söyleyerek, “Toplumda herkesle diyalog kurma çabam var. Bazen insanların kalbini buz kaplar, biz insanların kalbindeki buzu eritmeye geldik” dedi.

“Kesip-parçalayıp sadece bu bölümüyle insanların iftiraya maruz kalma çabası içinde olan, bilgi verme konusunda kirli bilgi aktaran kurumlar olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben masum vatandaşlarımın etkilenmemesini istiyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çabam bu yönde. Genç kardeşime de onu yapmaya çalıştım ama dinlemek istemedi. Tam da bu işte. Kapalı bir toplum oluşması. Tek yönlü bilgi edinmesi. Çünkü kirli bilgi, bu kadar net. Bu işi bu şekilde yapan kurumları Allah'a havale ediyorum. Biz insanlar birbirini sevsin istiyoruz. Kurduğumuz ilişki vatandaş-idareci ilişkisi. Anne-baba ilişkisi değil, eş ilişkisi değil. Bu bir yönetici-vatandaş ilişkisi. Sevsin, saysın zor mu? Ama doğru bilgilerle donatılsın. Benim yaptığım bu ilişkiyi kurmaktı. Başarılı olmak isterdim. Keşke o kardeşim açık olsa, başarılı olmak isterdim. Umarım sağduyulu bir şekilde kalbindeki buzları eritir. Benim çabam hep bu yönde olacak.”

“Gencecik bir kız bunu yayıyor, dava açmayacağım”

Kendisi ile ilgili video paylaşımına da değinen İmamoğlu, “Birini kirleterek siyasi merdivenleri yükseldiğini düşünen kişiler var artık toplumda, çok üzücü. Bu düzenin bitmesi lazım. Bir kuş örgütü kurup, kuşun da adını lekeliyorlar, güzel bir kuştur Pelikan. Kirli bilgiler üzerinden siyaset yapmak ve siyasi merdivenleri yükseldiğini düşünenler var. Gencecik bir kız bunu yayıyor. Ben ona dava açabilirdim, açmayacağım. Bir kadın olduğu için açmayacağım, uyanır diye mesaj vermek için açmayacağım. Genç kızımızın ailesi belki onu uyarır diye dava açmayacağım. Onun gibilerin, bu yolun doğru yol olmadığını görmeleri için ders olsun diye, ahlaki bir ders vermek adına bu mesajı veriyorum. Mübarek Ramazan ayına hiç uygun değil" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:30
  1. ekrem imamoğlu
  2. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ensari, ağabeylerinin baktığı kardeşlere misafir oldu
    1. Başkan Ensari, ağabeylerinin baktığı..
    2. Sahil Güvenlik Komutanlığı-İstanbul..
    3. Oğlunun cenazesinde sinirlendiği olay..
    4. Murzioğlu: “Bizim tek odağımız ekonomi”
    5. Tarihi hamam kültürüne ilgi artıyor
    6. Şampiyonlar Ligi şampiyonu başkentte
    7. YPG/PKK'lı teröristler, Tel Rıfat'ta..
    8. Belediye Başkanı Arı, çalışma..
    9. Nevşehirli kadınlar hem meslek..
    10. Kadın avukatın etek boyu, duruşmada..
    11. New York borsası düşüşle açıldı
    12. TEM’de yangın paniği
    13. Polisten bayram tatiline gidecek..
    14. "Yaptığımız her işin arkasında bir..
    15. KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı
    16. Suriyeli genç, yolda bulduğu 17 bin..
    17. Sibel öğretmenden anlamlı hareket
    18. İsrail siyasetinde kritik saatlere..
    19. Osmangazi ve Gemlik’te su kesintisi
    20. Yükümlülere gıda ve ayakkabı yardımı..
    21. Vanlı Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    22. Enerjilerini güneşten alacaklar
    23. Bakan Selçuk: "İstanbul bize..
    24. Klor gazının sızdığı tanklarda..
    25. AOSB’den 5 firma “Sanayinin Devleri”..
    26. 45 yıl sonra gelen madalyalar..
    27. Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu..
    28. Barajda boğularak ölen çocuklar..
    29. Şehr-i Can’da Ramazan Akşamları 30..
    30. İlahiyat Fakültesi Akademik genel..
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    4 araştırma şirketinden bomba İstanbul sonuçları!
    4 araştırma şirketinden bomba İstanbul sonuçları!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor