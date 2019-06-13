Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret anı ortaya çıktı!

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da havalimanında ısrarla VİP'ten (Çok önemli kişi) geçmek istemiş, ancak kendisi VİP listesinde olmadığı için bu isteğini gerçekleştiremeyince olay çıkarmıştı. Bu sırada CHP Adayı İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz için "Vali itlik yapmıştır" ifadesini kullanmıştı.

İmamoğlu: 'Basitlik yapmıştır' dedim

Ancak CHP adayı yaptığı açıklamada "Vali'nin basitlik yaptığını ifade ettim" demişti. CHP'liler, olayla ilgili ajansların geçtiği video için ise "montaj" demişlerdi.

En net görüntü ortaya çıktı

Fox TV'de sunucusu Fatih Portakal'ın "yayınlayamayız" dediği görüntüleri Haber Global yayınladı. Ortaya çıkan son görüntülerde ise çok net bir şekilde İmamoğlu'nun kullandığı ifade duyulabiliyor.

Görüntülerde, oldukça sinirli olduğu görülen İmamoğlu, "O Vali itlik yapmıştır" diyor ve geri dönüyor.