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Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan haberi yok

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan’da Haliç’in geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Sözen, Haliç’e hizmet etmiştir" dedi

01 Mart 2019 Cuma 17:12
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan haberi yok

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan’da Haliç’in geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bedrettin Dalan, sayın Sözen, sayın Recep Tayyip Erdoğan hepsi Haliç’e hizmet etmişlerdir, hepsine teşekkür ediyorum. Ama onu bitiremediler, yapamadılar. Haliç cıvıl cıvıl olmalı, bu da bana nasip olacak ben bitireceğim” dedi.

 

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Eyüpsultan’da sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir dizi temasların ardından cuma namazı için Eyüpsultan Camisi’ne geldi. Eyüpsultan Camisi’nde namazını kılan İmamoğlu, namazın ardından meydanda toplanan vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. Vatandaşların izdihama neden olduğu tatlı ikramının ardından İmamoğlu, Eyüpsultan Meydanı’ndaki esnafa sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek görüş alışverişinde bulunan İmamoğlu, seçime yönelik destek istedi.



“İstanbul’a Eyüpsultan’dan merhaba diyeceğiz”

 

Esnaf ziyaretinin ardından İmamoğlu, cadde üzerindeki CHP’nin Eyüpsultan Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katıldı. SKM önünde toplanan vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, “Eyüpsultan’da bulunmaktan böyle bir manevi ortamda sizlerle olmaktan çok mutluyum. Eyüpsultan’ın bir başka güzelliği var. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han’ın, o muzaffer komutan padişahın İstanbul’a giriş yeri. Dolayısıyla kutsal bir noktadayız. Fatih Sultan Mehmet gibi hem yenilikçi, hem komutan, hem padişah, hem güzel insan onun buradan İstanbul’a merhaba dediği yerdeyiz. Dolayısıyla İstanbul’a Eyüpsultan’dan merhaba diyeceğiz” dedi.



“Haliç cıvıl cıvıl olacak, bu da bana nasip olacak”

 

Eyüpsultan deyince akla Haliç’in geldiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Eyüpsultan deyince akla Haliç gelir. Dünya güzeli bir yer. Altınboynuz, dünya güzeli bir coğrafya. Sağ olsun buradan minnetle anıyorum, Bedrettin Dalan, sayın Sözen, sayın Recep Tayyip Erdoğan hepsi Haliç’e hizmet etmişlerdir, hepsine teşekkür ediyorum. Ama onu bitiremediler, yapamadılar. Haliç cıvıl cıvıl olmalı, bu da bana nasip olacak ben bitireceğim. Sizlerle beraber başaracağız, belediye başkanımızla beraber başaracağız. Onları da davet edip, Allah ömür versin onları da davet edip hep birlikte açacağız” diye konuştu.



İmamoğlu’ndan AK Parti standına ziyaret

 

CHP Eyüpsultan Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katılan İmamoğlu, SKM’yi gezerek partililerle sohbet etti. Açılışın ardından CHP’nin Seçim Koordinasyon Merkezinin karşı tarafında bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezine uğrayarak, çalışanlara başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:12
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