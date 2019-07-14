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Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına İBB eski Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'dan cevap geldi

Bir süre önce görevinden istifa eden eski İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. 'Biz istifa ettik' diyen genel sekreter ve yardımcıları 10 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı' sözleri üzerine açıklama yaptı. İşte o açıklama:

14 Temmuz 2019 Pazar 19:06
Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına İBB eski Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'dan cevap geldi

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talihsiz iddiaları hakkında zaruri açıklama!

Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cuma günü Ankara'da basın mensuplarının sorularını cevaplarken eksik bilgi nedeniyle olduğuna inandığım ve daha önce de birkaç defa aynı konuda aynı soruya aynı eksik bilgi nedeniyle yanlış cevap vermesi sonrası kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Cuma günü Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamada, “ 'Biz istifa ettik' diyen Genel Sekreter ve yardımcıları şu anda İBB'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Biz, oraya yönetim atayamıyoruz. 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar...” gibi talihsiz açıklamalarda bulunmuş, bu açıklamalar bazı basın yayın organlarında gerçekliği sorgulanmadan yer almıştır. Ve malesef halen yer almaya ve tartışılmaya devam edildiği görüldüğünden bu iddialara karşılık gerçek durumu paylaşmak isterim.

İBB Genel Sekreterliği görevinden istifa ettikten ve İBB ile ilişiğim kesildikten sonra Öğretim Üyeliği görevime geri döndüm. Bu ayrılış sonrası ilgili yönetmelik gereği iştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendiliğinden düşmüş ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu nedenle fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır.

Ayrıca; Emekliye ayrılan Muzaffer Hacımustafaoğlu ve Mevlüt Bulut ise istifa sonrası emekliye ayrıldıkları için ilgili madde gereğince otomatikman iştiraklerdeki görevleri de sona ermiştir.

Yine; İstifa eden diğer Genel Sekreter Yardımcıları, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ile 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ise Yönetim Kurulu Başkanı oldukları İştirak Şirketi'nin Genel Kurulu'nun toplanması için gerekli çalışmaları yapmışlardır. İBB İştiraklerinde Genel Kurulların toplanması için çalışmalar yapılmış ve geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle çağrılar tamamlanmıştır. Böylece görevi bırakmadığı iddia edilen arkadaşlar da Yönetim Kurulu Başkanı olarak Genel Kurulu toplamak için gerekli işlemleri takip etmişlerdir. İşlemlerin tamamlandığı Cuma günü itibariyle ise iştiraklerdeki görevlerinden yine kendi istekleri ile istifa etmişlerdir.

Resmi durum bu iken “istifa etmiyorlar” diye çeşitli vesilelerle açıklamalarda bulunulmasının en masum yaklaşımla bilgi eksikliğinden kaynaklandığına inanmak istiyorum.

Diğer “6 aydır hak edilmeyen maaş alma” iddiası da en hafif tabirle yanlış ve hangi hesaba göre yapıldığı belirsizdir. Bu nedenle hak edilmeyen bir ücret alınması kesinlikle söz konusu değildir.

Eksik bilgiye dayalı açıklamalar ve haberler kamuoyunu yanıltabilir. İstifa ederken de belirttiğimiz gibi İBB Yönetimi ile her alanda tecrübelerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu tekrar hatırlatıyor, kamuoyunun doğru bilgi edinmesi için bu açıklamayı paylaşma zorunluluğu hissediyorum.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

Dr. Hayri Baraçlı

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 19:06
  1. Ankara
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