Ekrem İmamoğlu’nun futbol maçlarına gitmesine ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Binali Yıldırım, “Amigolukla başkanlık olmaz. Başkanlığı verecek olan YSK’dır. Seçimden sonraki sürecin sonuçlanmasını sükunetle beklemelidir. Bunun dışında yapılacak her Ekrem İmamoğlu’nun futbol maçlarına gitmesine ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Binali Yıldırım, “Amigolukla başkanlık olmaz.

Ekrem İmamoğlu’nun futbol maçlarına gitmesine ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Binali Yıldırım, “Amigolukla başkanlık olmaz. Başkanlığı verecek olan YSK’dır. Seçimden sonraki sürecin sonuçlanmasını sükunetle beklemelidir. Bunun dışında yapılacak her türlü taşkınlık sürece zarar verir” dedi.

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