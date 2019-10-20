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Ekrem İmamoğlu'ndan yakın arkadaşına görülmemiş torpil! Hem 'ihale' hem 'genel müdürlük'

TCDD'nin açtığı ihaleden İBB'nin elenmesiyle ortalığı velveleye veren Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'ni yönetirken yakın arkadaşının 50 bin lira sermayeli şirketine 50 milyon TL'lik ihale verdiği ortaya çıktı. Üstelik bununla da yetinmeyen İmamoğlu, arkadaşını İBB'nin başına geçince Kültür A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atadı.

20 Ekim 2019 Pazar 10:43
Ekrem İmamoğlu'ndan yakın arkadaşına görülmemiş torpil! Hem 'ihale' hem 'genel müdürlük'

TCDD’nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’nın depolarını 15 yıllığına kiralamak için açtığı ihaleyi kazanan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nin 1 milyon liralık sermayesini tartışmaya açanEkrem İmamoğlu yine söylemlerinin tam tersi attığı adımla yakalandı.

İhaleye İBB iştiraklerinin çağrılmadığı iddiası ile ortalığı ayağa kaldıran İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'ni yönetirken yakın arkadaşı Serdal Taşkın'ın 50 bin lira sermayeli şirketine 50 milyon liralık ihale verdi.

İhaleyi kapamayan Ekrem İmamoğlu çılgına döndü! 'Sivil itaatsizlik' iması

4 yılda 50 milyon lira

Firması Kamu İhale Kurumu üzerinden sadece Beylikdüzü Belediyesi’nden ihale alan Taşkın, 2015 yılından 2019 yılına kadar belediyeden tam 12 ihale aldı. Şirket, ‘Organizasyon hizmet işi’, ‘Belediye online TV hizmet işi’ ve ‘Haber ve duyuru hizmet işi’ adı altında yüksek meblağlı ihaleleri kazandı. Bugüne kadar resmi olarak 50 milyonluk ihale kazanan şirketin başka hiçbir kamu kurumundan ihale almadığı tespit edildi. Beylikdüzü ihaleleriyle yükselen firma bir anda 4 milyon, 7 milyon, 14 milyon lira gibi yüksek bütçeli ihaleleri kazanmaya başladı.

Genel müdür olarak atadı

İmamoğlu’nun adaylık süreci ve seçim çalışmalarında da görev alan Taşkın'ın kazandığı son ihalede boğazda tekne turu, sucuk-ekmek dağıtımı etkinliklerinin hiç yapılmadığı ama parasını aldığı iddia edilmişti.

İmamoğlu'nun yakın arkadışına son kıyağı ise Kültür A.Ş.'nin başına da genel müdür olarak atamak oldu.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:43
  1. TCDD
  2. Sirkeci Garı
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Serdal Taşkın
  5. Beylikdüzü Belediyesi

YORUM YAZ

  • Malatya lı Malatya lı 11 dk önce
    Buna destek veren temel kına yaksın
  • ZeytinZeytin15 dk önce
    Barış Pınar’ı vb..kanımızla aldığımız topraklara siyasiler ihale ile el koyuyor..bakınız Haydarpaşa Gar ihalesi..
  • Hesap zamanı!!!Hesap zamanı!!!20 dk önce
    İyi de bu yolsuzlukları yapanlardan hiçsap soracak savcılar tatilde mi arkadaş?Hep yapanın yanına kar mı kalacak?Bu devran böyle gelmiş böyle mi gidecek?
  • mutmainemutmaine20 dk önce
    Bunu okuyupta hala savunan destekleyen varsa, tebrik etmek LAZIM
  • HakanHakan36 dk önce
    Hepsi aynı değil mi akit de dindar gazete diyoruz. Ne kadar yalancı kul hakkı yiyorsunuz. TCDD ihalesini biz bizim çocuklar yesin İBB kazanmasın dediler sen bunu doğru buldun utanmadan birde Ekrem’in yaptığı başka hatayı bunu örtmek için kullandın siz mi dindar gazetesiniz be siz sadece para gazetesiniz iki paraya neler yayınlanmaz ki burda
  • AhmetAhmet36 dk önce
    TCDD kanunu çiğneyerek yandaşa ihale verdi, İstanbullular haklarına sahip çıkacak, bir avuç gözdeye haklarını yedirmeyecek, İslamcı yağmacılar dünya kaç bucak öğrenecekleri!
  • NedimNedim44 dk önce
    Alin bu iti gorevden,yedirmeyin belediyeyi.
  • Halil Halil 46 dk önce
    Allah Celle Celaluhu'den dilerim bunun gibi islam görünümlü gavurlar dan kurtarsın ve Kahhar Sıfatıyla yok etsin inşAllah amin. Bunlara hesap neden sorulmuyor?.
  • MertMert47 dk önce
    Rant olunca gözün mü döndü, senin başkan olmanı yunan neden istedi sevindi bilemedim ikiyüzlü eleman. Herkesi kucaklayacakmış:) sende arkadaşın Canan gibi İslam ve Türk düşmanı PKK aşığımısın eleman.
  • Abdullah Abdullah 47 dk önce
    Sahtekarlar bu mu sizin adalet anlayışınız Bu mu sosyal demokrat halkçı anlayışınızSize İnan geri zekalılar oldukça sizde ebediyen var olacaksınızPis emellerinize Atatürk ü alet etmeyin artık
  • Tr.Tr.49 dk önce
    Üç tespit var.1.Bal tutan parmağını yalar 2.Aynı mokun laciveri olmak 3.Benim annem senin anneni züccaciyecide görmüş.
  • emekli çavuşemekli çavuş53 dk önce
    BAŞKANLIĞI....SÜRECİNDE......NE...YAPTIKLARINI.....GÖRECEĞİZ.....!!............BUNU.................İSTANBULDA....YAŞAYAN.....VATANDAŞTA...GÖRECEK....!!....BEKLEYİN...GÖRÜN......................LAFLA...SÖZLE...BİRŞEYLER..OLMUYOR......
  • misafirmisafir54 dk önce
    YALANCILIĞI,ALDATICILIĞI KANITLI İMAMOĞLUNUN,BİRÇOK YANLIŞLARINI OLUMLU GÖSTEREREK İNSANLARA,VATANA ZARAR VERME DURUMU OLDUĞUNDAN İBB MAKAMI BOŞALMALI.YERİNE GÜVENİLİR BİRİ GETİRİLMELİ.

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