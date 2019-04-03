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Ekrem İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "İstanbul'un 16 milyon insanının vicdanına sığmayan bu durumun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da dikkatle irdelenmesi ve sürece katkı sunmasını ve bu sürecin bir an önce bitirilip birbirimizi tebrik etmeyi, kutlamayı bu ülke adına, şehir adına ortak çalışma kültürünü, ortak aklı, normalleşmeyi, bilimi, üretimi ekonomideki sıkıntıları çözmeyi, bir arada milli meselelerde nasıl yan yana durabileceğimizi dünyaya en güçlü şekilde gösterebilmeyi, başaracak bir atmosferi ülkemize sağlama mecburiyetimiz vardır. Bu noktada kendilerini de sürece katkı sunmaya davet ediyorum"- "Bu süreci kişisel kaygıları, ihtirasları, yaptıkları hatalar, başarısızlıkları üzerinden, kendi aralarındaki kavgaları milli bir meseleye veya birtakım uzantılarıyla bir yere bağlama çabasındaki insanların önünde set durması konusunda ben Sayın Devlet Bahçeli'nin mutlaka katkı sunmasını özenle istiyorum, istirham ediyorum"

03 Nisan 2019 Çarşamba 13:36
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un 16 milyon insanının vicdanına sığmayan bu durumun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da dikkatle irdelenmesi ve sürece katkı sunmasını ve bu sürecin bir an önce bitirilip birbirimizi tebrik etmeyi, kutlamayı bu ülke adına, şehir adına ortak çalışma kültürünü, ortak aklı, normalleşmeyi, bilimi, üretimi ekonomideki sıkıntıları çözmeyi, bir arada milli meselelerde nasıl yan yana durabileceğimizi dünyaya en güçlü şekilde gösterebilmeyi, başaracak bir atmosferi ülkemize sağlama mecburiyetimiz vardır. Bu noktada kendilerini de sürece katkı sunmaya davet ediyorum." dedi

İmamoğlu, 2. Bölge Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, meselenin başka bir boyuta yönlendirilmek istendiğini savundu.

Adalet istediklerini belirten İmamoğlu, "Biz toplumun, 16 milyon insanın vicdanının ve bu büyük seçimin karşılığında seçilmiş olan oylarıyla beraber, YSK'nın açıkladığı oylarla beraber belli olan, seçilmiş olduğumun belli olan sonucuyla beraber mazbatamızı talep ediyoruz. YSK'yı göreve davet ediyorum. Süreci lütfen en titiz şekliyle yönetmesini, tüm hassasiyetleriyle yönetmesini özellikle istirham ediyorum." diye konuştu.

24 Haziran sonrası olsun, ocak-şubat aylarında olsun, yetkili sözcülerin, bakanların birçok kişinin, "Türkiye en güvenilir seçim mevzuatına sahiptir. Türkiye seçim sistemi açısından dünyanın en güvenilir ülkesidir." dediğini ifade eden İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sonrasında ne oldu ki bir anda 'Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en şaibeli seçimidir.' diyecek kadar bir derinliği, bir siyasi partinin genel başkanı, öyle bir derinlik ki dipsiz kuyu haline getirmesine çabası içindedirler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde parti teşkilatı başarısız olmuş olabilir. Partinin üst düzey yöneticileri başarısız olup, birbirlerini suçluyor olabilirler. Bu süreç sonrasında bu hesaplaşma zeminini bizim üzerimizden yapmaya çalışıyor, hatta ve hatta İstanbul halkını tehlikeli bir biçimde bu sürece dahil etmeye çalışıyor olabilirler. Kötü cümlelerle yaratılmak istenen algılarla, hatta işin içine bir kısım terör örgütlerini katarak, vesaire yapabilirler. Ama bilsinler burada CHP var, biz varız, ben varım. Çok kararlı bir şekilde, sürece hakim bir şekilde bu sistemi takip ediyoruz. Yapmasınlar, kendi iç hesaplaşmalarına bu ülkenin yerel seçimini, bu şehri, 16 milyon İstanbul'u kurban etmesinler."

Dünyanın, İstanbul'daki seçimi takip ettiğini dile getiren İmamoğlu, "Çok net söylüyorum, 3-5 kişi sanki elinden oyuncağı alınmış gibi davranarak, kendi iç hesaplaşmaları üzerinden Türkiye'nin itibarını zedelemesinler. Bu şekilde devam ederlerse, Türkiye zarar görür. Türkiye'nin milli ve manevi tüm değerleri, 140 yılı aşan demokrasi mücadelesi zarar görür. O bakımdan kurulan cümleleri, kendi aralarında yazılan çizilen whatsapp mesajları vesaire bütün bu kavramları kamuoyu görüyor, algı yaratılmak isteniyor. Sosyal medyalarda bir sürü yazılan çizilen şeyler var. Yazıktır, günahtır, 16 milyon insana saygısızlıktır. 16 milyon insanın vicdanına yapılan büyük bir ihanettir. Bunun altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

- "Ben İstanbulluların kararını savunuyorum"

Sadece kendisine verilen oyları savunmadığını, İstanbullunun kararını savunduğunu belirten İmamoğlu, tüm seçmenlere seslendiğini ifade etti.

"Bir başka boyut zaman kazanılıyor olabilir. Ama İstanbul'un kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur." diyen İmamoğlu, "Zaman kazanılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde bu süreçte neler olabileceğine dair birtakım elbetteki duyum ve tespitlerimiz var. 'Duyumlar üzerinden mi? hareket ediyorsunuz?' Asla, tespitlerimiz de var. Somut tespitlerimiz de var. " ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, birçok konu olduğunu ancak bunları zamanı, günü geldiğinde, yetki sahibi olarak oraya gittikleri anda kamuoyuyla paylaşacaklarını, sürecin zaman kaybı yaşanmadan tamamlanmasını gerektiğini söyledi.

- "Bir an önce yetkimizi bize verin"

Seçimlerde hatalar, eksikler olabileceğini ifade eden İmamoğlu, CHP'nin de başvuruları olduğunu söyledi.

İmamoğlu, geçersiz oyların yeniden sayılması noktasına da değinerek, sürecin güvencesinin YSK olduğunu, YSK'nın tüm karar ve uygulamalarında usullere, geçmişteki içtihatlarına, uygulamalarına sadık kalması gerektiğini, kendilerinin de özenle bu konuyu takip ettiklerini belirtti.

Ekrem İmamoğlu, "Yazıktır, günahtır, toplumun vicdanını sızlatmayın. Bir an önce yetkimizi bize verin, İstanbul'un zaman kaybına uğramasını sağlamayın. Süreç hassastır. Süreç, devlet adamlığı hassasiyeti ister. Devlet adamlığı hassasiyeti çok önemlidir. Bu ülkenin yetkili kişileri, kurumları, bakanları, parti merkezlerinde toplantılar yapacaklarına, bu sürecin en hassas şekilde sonucunun bağlanması, yetkili insanların belirlenip, görevlerinin teslim edilmesi gerekmektedir. Dünyanın sonu değil. Bakın 16 milyon insan mutlu." ifadesini kullandı.

Dün Ankara'da olduğunu, Anıtkabir'i ziyaret ettiğini hatırlatan İmamoğlu, toplumun huzurunun, kabulleniş biçiminin yetkili kişilerce de anlaşılıp, gereğinin yapılmasını istedi.

İmamoğlu, insanların, "Türkiye tarihinin en şaibeli seçimi", "hırsızlık" gibi terimler kullanılarak yargılanmaması gerektiğini söyledi.

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sürece katkı sunmaya davet ediyorum"

İmamoğlu, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye seslenmek istediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Seçim bir oyla da kazanılır, doğru. Bunca yıllık devlet tecrübesine, siyasi tecrübesine güvenerek bu sürece dair katkılarını talep ediyorum. Bu süreci kişisel kaygıları, ihtirasları, yaptıkları hatalar, başarısızlıkları üzerinden kendi aralarındaki kavgaları milli bir meseleye veya birtakım uzantılarıyla bir yere bağlama çabasındaki insanların önünde set durması konusunda ben Sayın Devlet Bahçeli'nin mutlaka katkı sunmasını özenle istiyorum, istirham ediyorum. Bunu bir Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak istiyorum."

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da aynı şekilde sürece katkı sunmasını isteyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir an önce dünya çapında izlenen İstanbul seçimlerinde kaygılı ortamlara sürüklenmesi toplumun bu ızdırabı çekmemesi, İstanbul'un 16 milyon insanının vicdanına sığmayan bu durumun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da dikkatle irdelenmesi ve sürece katkı sunmasını ve bu sürecin bir an önce bitirilip birbirimizi tebrik etmeyi, kutlamayı bu ülke adına, şehir adına ortak çalışma kültürünü, ortak aklı, normalleşmeyi, bilimi, üretimi ekonomideki sıkıntıları çözmeyi, bir arada milli meselelerde nasıl yan yana durabileceğimizi dünyaya en güçlü şekilde gösterebilmeyi, başaracak bir atmosferi ülkemize sağlama mecburiyetimiz vardır. Bu noktada kendilerini de sürece katkı sunmaya davet ediyorum."

İmamoğlu konuşmasının sonunda, "Normalleşelim, çağrım budur. Adalet istiyorum. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 13:36
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. İstanbul
  3. oy
  4. seçim

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