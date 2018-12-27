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Ekrem İmamoğlu'ndan "Noel" ziyareti! Tanrıkulu'nun 'likör' keyfi

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, "Noel bayramı" dolayısıyla Fener Rum Ortodoks Patriğine ziyarette bulundu. İmamoğlu'na eşlik eden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bartholomeos'un ikram ettiği likörü içti.

27 Aralık 2018 Perşembe 13:41
Ekrem İmamoğlu'ndan "Noel" ziyareti! Tanrıkulu'nun 'likör' keyfi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ilk olarak Fener Rum Ortodoks Patrikliği'nde düzenlenen Noel Ayini'ne katıldı.

Törenin ardından Beyoğlu'na geçen İmamoğlu, burada bulunan Süryani Katolik Patrikliği'ni ziyaret etti.

İmamoğlu, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile de kısa bir görüşme yaptı.

Bartholomeos, adaylığından dolayı İmamoğlu’nu tebrik ederken, likör ikram etti. Ekrem İmamoğlu likör yerine kahve içmeyi tercih ederken, Sezgin Tanrıkulu likör içti.

"Noel bayramına eşlik ettik"

İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Geçen günlerde Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde, Fatih Camii’nde ziyaret ettik ve dua ettik. Sonra Karacaahmet Şah Kulu gibi manevi yerleri ziyaret ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bu sabah da Eyüpsultan’daydık. Şimdi de Rum Patrikhanesi’ndeyiz ve burada Noel bayramına eşlik ettik. Böyle bir inanç merkezine sahip olmak ve bunun kıymetini bilmek, İstanbul’un aslında ne kadar dünya merkezi olduğunu hissedebilmek lazım. Bu anlamda İstanbulluların çok değerli bir kentte yaşadığını anlatmak lazım. Çok mutluyuz. İstanbul’da yaşayan herkesin her anını yaşamayı ve hissetmeyi çok istiyorum. Umuyorum bundan sonra böyle bir İstanbul’da olacağız hep birlikte." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 13:41
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Sezgin Tanrıkulu
  4. Noel Ayini

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