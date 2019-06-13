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Ekrem İmamoğlu’ndan CHP Genel Başkanlığına yeşil ışık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığına yeşil ışık yaktı.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:50
Ekrem İmamoğlu’ndan CHP Genel Başkanlığına yeşil ışık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığına yeşil ışık yaktı. İmamoğlu, bir gazetecinin ’CHP Genel Başkan adayı olacak mısınız’ sorusuna “Allah bilir” cevabını verdi.


Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Taksim’deki bir otelde düzenlenen programa katıldı. Burada seçimleri kazanması halinde İstanbul’da gerçekleştirmek istediği projeleri anlatan İmamoğlu, sunumu sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



“Köprü geçişleriyle ilgili bir teklifte bulunacağız”


Motosikletlilerin köprülerden ücretsiz geçişiyle ilgili değerlendirme yapan İmamoğlu, “Köprü geçişleriyle ilgili olarak teklifte bulanacağız ya da ilişkiye geçeceğiz. Bahsettiğimiz şey Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığıdır. Yani farklı iki ülkenin iki kurumundan bahsetmiyorum. Dolayısıyla ben İstanbul Büyükşehir Belediyesinin seçilmiş belediye başkanı olacağım. Ülkenin diğer kurumları da bu ülkenin yine seçimle gelmiş olan kurumları ve bakanları olacak. Bu bakımdan biz vatandaşla bir iş ürettiğimiz de bazen bedelini bile İstanbul halkı ödeyerek bunu yapabilmek fırsatları var. Günü geldiğinde bu tartışma konusu olduğunda diğer kurumlar nasıl refleks gösterir bunu göreceğiz” ifadelerini kullandı.



“Geçerli sonuçları açıklayacak bir sistemimiz olacak”


Seçim sonuçlarıyla ilgili kendi veri sistemlerinin olup olmayacağı hakkındaki soruyu yanıtlayan İmamoğlu, “Elbette ki kendi bilgi sistemimiz var. Zaten o bilgi sistemiyle neredeyse 1 günde 13 tane belki dünya televizyon tarihine geçecek naklen yayın bağlantı yapmak zorunda kaldık, vatandaşımızı bilgilendirmek için. Aynı sistemimiz devrede olacak. Bunun yanı sıra yine güvenilir olacağına inandığımız bir ajansın da çalışma yaptığını bilgi olarak alıyoruz. Birçok televizyon ve radyo kurumlarıyla da irtibat kurduğunu biliyoruz. O gece anlık bilgileri alan ve topluma bilgi aktaran bir pozisyonda da olacağımızı ifade edeyim. En kısa zamanda milletine sonuç bildirecek düzeyde, mutlak geçerli bir sonucu açıklayacak bir sistemimizin olduğunu da belirtmek isterim” şeklinde konuştu.



İmamoğlu’ndan CHP Genel Başkanlığına yeşil ışık


İmamoğlu, bir gazetecinin ’CHP Genel Başkan adayı olacak mısınız?’ sorusuna, “Yani bizi aldın nerelere götürdün üstat, ne diyeyim yani. Birincisi ben İstanbul Büyükşehir Belediyesinin adayıyım, keyifle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yapmak istiyorum. Seçildikten sonra yabancı gazeteci ya da siz fark etmiyor, soru sorsanız ısrarla ne dersiniz? Ben ’İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanıyım, görevimi yapmak istiyorum’ derim. Her zaman milletçe güzel bir tabir kullanırız, Allah bilir. Ona ‘God knows’ demiştim, size de ‘Allah bilir’ diyebilirim ancak. Onun dışında hiçbir gündemimiz yok” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:50
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