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Seçim 2019 Sayfası

Ekrem İmamoğlu'ndan Avcılar Belediyesi'ne ziyaret

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - "YSK'ya sesleniyorum, bir an önce kararınızı netleştirin, görevimize başlayalım. Biz, kazandığımız seçimi yedirtmeyiz"

12 Nisan 2019 Cuma 20:25
Ekrem İmamoğlu'ndan Avcılar Belediyesi'ne ziyaret

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "YSK'ya sesleniyorum, bir an önce kararınızı netleştirin, görevimize başlayalım. Biz, kazandığımız seçimi yedirtmeyiz." dedi.

İmamoğlu, belediye başkanlığını CHP adayı Turan Hançerli'nin kazandığı Avcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Hançerli'yi tebrik eden İmamoğlu'na, CHP'li belediye başkanları da eşlik etti.

Vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, Türkiye'deki Suriyelilerin durumuna değinerek, "O gün bu kararı alanlar, bugün, yanlış yaptıklarının farkında. Biz, Suriyelilerin vatanlarına dönmesini istiyoruz. Biz, susan olmayacağız, uluslararası platformda susan dilsiz şeytanlara da şunu söyleyeceğiz. Kardeşim, yerin altındaki petrolle ilgilenene kadar, bu topraklarda barışı temin etmek için gerekeni yapın. 16 milyon insanın belediye başkanı olarak uluslararası tüm platformlarda sizin sesinizi dile getirip, 'Suriye'nin petrolüyle ilgileneceğinize oradaki insanların kardeşliği, huzuruna imkan tanıyın, destek olun, bir an önce Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli insanlar vatanlarına dönsün.' diyeceğiz. Bu kadar net. Bunları niye anlattım. Çünkü ben artık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım." diye konuştu.

- "Kimse bizden partizanlık üzerinden işler beklemesin"

İmamoğlu, artık meydanların yüzde 50'sinin kadınlardan oluşmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kadın, değişimi gerçekleştirebilir. Bu sevgi, bu kucaklama bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Büyükşehir belediyesine gittiğinde orada çalışan arkadaşlarım, İBB çalışanları, bakın bu adam size söz veriyor. İBB çalışanlarına, alın teriyle ekmeğini kazanan, üreten, kişiye, partiye değil, topluma, 16 milyona hizmet eden herkesin başımın üstünde yeri var. Bizim aynı şekilde büyükşehir belediyesine iş yapan iş insanları, müteahhitler, şirketler, orada işinizi yapmışsanız, karşılığını bu millete hizmet olarak vermişseniz siz de hiç korkmayın, sizin de yeriniz başımızın üstü. Kimse bizden partizanlık üzerinden işler beklemesin, biz herkesi kucaklayacağız. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanı büyükşehir belediyesini kazandığında, millet ve dönemin iktidarı görevi teslim etti mi? 2002'de bütün Türkiye'deki seçimi kazandılar ve o dönemin iktidarı, o dönemin karar vericileri görevi teslim ettiler mi? Ya kardeşim niye böyle yapıyorlar? AK Partili kardeşlerime soruyorum. Ben bugün o partinin adayı olsaydım acaba ne düşünürlerdi? Ben, kendimi 16 milyon insanın vicdanına, ahlakına kendimi emanet ediyorum. Bu şehirde yeni bir başlangıç var artık. Bu şehirde yeni bir dönem başlamıştır."

İmamoğlu, YSK'nın milletin iradesini geciktirmemesi gerektiğini anlatarak, "Bu şehre vakit kaybettirmeyin. Bu şehri, dünyaya birilerinin rezil etmesine müsaade etmeyin. YSK'ya sesleniyorum, bir an önce kararınızı netleştirin, görevimize başlayalım. Biz, kazandığımız seçimi yedirtmeyiz. Ben, ilk günkü yerimde duruyorum. Bugüne, bu yaşa kadar yaptığım her işte, her süreçte bir kişinin hakkını yemedim. Allah şahit. 16 milyon insan da şahit olsun. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Hakkınızı ve hakkımı yedirtmeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 20:25
  1. CHP Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli
  2. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:

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