Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'tan Üsküdar'a vapurla geçerek deniz ulaşımını değerlendiren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Meydanında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

"Anketlere güveniyorum"

Esnaf ziyareti sırasında bir kafeye oturarak çay sohbeti yapan İmamoğlu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun seçime yönelik anketlerle ilgili sorusunu cevaplayan İmamoğlu, "Ben şu andaki anketlere çok güven duyuyorum, hem de çok mutluyum, çok iyi sonuçlar. Şu anda kendilerinin güvenlerini sarsıcı ne var bilmiyorum. Ben anket sonuçlarından oldukça memnunum. Duyduğum güven ve memnuniyetten dolayı anketlerin sonucu vatandaşlarımız tahmin ediyordur. Moralimiz yüksek, insanların geri dönüşü yüksek, vatandaşlarımız yeni bir başlangıç istiyor ben onu hissediyorum. Ben bir süre daha benim yüzüme baktıkça anket sonucu anlayabilirler" diye konuştu.