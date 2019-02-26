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Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, anket sorusuna "Çok mutluyum. Sonuçlar çok iyi" cevabını verdi.

26 Şubat 2019 Salı 15:15
Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'tan Üsküdar'a vapurla geçerek deniz ulaşımını değerlendiren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Meydanında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. 

"Anketlere güveniyorum"

Esnaf ziyareti sırasında bir kafeye oturarak çay sohbeti yapan İmamoğlu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun seçime yönelik anketlerle ilgili sorusunu cevaplayan İmamoğlu, "Ben şu andaki anketlere çok güven duyuyorum, hem de çok mutluyum, çok iyi sonuçlar. Şu anda kendilerinin güvenlerini sarsıcı ne var bilmiyorum. Ben anket sonuçlarından oldukça memnunum. Duyduğum güven ve memnuniyetten dolayı anketlerin sonucu vatandaşlarımız tahmin ediyordur. Moralimiz yüksek, insanların geri dönüşü yüksek, vatandaşlarımız yeni bir başlangıç istiyor ben onu hissediyorum. Ben bir süre daha benim yüzüme baktıkça anket sonucu anlayabilirler" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:15
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  2. Beşiktaş
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  9. Galata
  10. İmamoğlu
  11. Ekrem İmamoğlu
  12. Üsküdar Meydanı

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  • Sefa ErdemSefa Erdem1 sa önce
    Imamoğlu istanbulu alir millet sogan kuyrugunda

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