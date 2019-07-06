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Çarpıcı iddia: Ekrem İmamoğlu'na dokunan elin sahibi...

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'da muhabirlerin sorularını cevapladığı anlarda omzuna dokunan el, büyük merak konusu olmuştu. Gazeteci Emre Erciş o elin sahibinin, basın danışmanı Murat Ongun değil Yavuz Saltık olduğu öne sürdü.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:24
Çarpıcı iddia: Ekrem İmamoğlu'na dokunan elin sahibi...

 yeniakit.com.tr 

Gazeteci Emre Erciş, Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle konuştuğu sırada, omzundan sertçe çekilerek arabaya yönlendirilmesiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Erciş, o elin Murat Ongun değil Yavuz Saltık olduğunu öne sürdü ve "Sosyal medyada günlerce konuşulan İmamoğlu'na dokunan o el, danışmanı Murat Ongun'un eli değil İmamoğlu'nu İBB Başkanlığına taşıyan Yavuz Saltık'ın eliydi. İmamoğlu, Türkiye'nin Ulusal güvenlik sorunudur derken siyaseten değil işte bu ilişki networküne göre diyorum. Er-geç oy verenlerde anlayacak. Ekrem İmamoğlu,Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devlete yönelik gerçekleştirilen en önemli operasyonlardan birisidir.Mutlaka birgün deşifre olacak ama umarım o gün iş işten geçmiş olmaz...!" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:24
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. Yavuz Saltık
  3. Murat Ongun
  4. Emre Erciş

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